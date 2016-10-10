هلال احمر یزد ۳۲ طرح عمرانی نیمه تمام دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس احدپور در جلسه مشترک نمایندگان استان یزد با مدیران ۱۳ دستگاه اجرایی استان با اشاره به ظرفیت‌های هلال احمر استان یزد اظهار داشت: هلال احمر استان یزد ۲۲۶ تیم امدادی در مناطق مختلف استان یزد دارد که در مواقع بروز حوادث و نیاز به امداد در کنار مردم هستند.

وی با اشاره به اینکه بنیه مالی هلال احمر یزد قوی نیست بیان کرد: نگاه داشتن این تیم ها و ساماندهی آنها نیازمند هزینه های سنگینی است که در صورت عدم تامین، امکان استفاده دائم از خدمات این تیم ‌ها همچنین به روز رسانی آنها را نخواهیم داشت.

احدپور با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰ پایگاه ثابت امدادرسانی در استان یزد توسط هلال احمر ایجاد شده است، بیان کرد: هلال احمر در حال حاضر ۳۲ طرح نیمه تمام عمرانی نیز دارد که تکمیل آنها نیازمند ۱۴۳ میلیارد ریال اعتبار است.

وی خاطرنشان کرد: البته ۱۲ مورد از این طرح ها بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که با اعتبار در نظر گرفته شده برای آنها، به زودی شاهد تکمیل و بهره‌برداری این طرح‌ها خواهیم بود.

مدیرکل هلال احمر استان یزد با اشاره به طرح‌هایی که توسط هلال احمر در استان یزد اجرا می شود، افزود: توزیع سبدهای غذایی در بیان نیازمندان در قالب طرح همای رحمت، امدادرسانی جاده ای، آموزش کمک های اولیه و ... از جمله این طرح هاست که با قوت اجرا می شود.