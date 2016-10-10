  1. استانها
  2. بوشهر
۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۹:۴۷

معاون استاندار بوشهر خبر داد:

آب‌شیرین‌کن ۱۰ هزار متر مکعبی بوشهر وارد مدار شد

آب‌شیرین‌کن ۱۰ هزار متر مکعبی بوشهر وارد مدار شد

بوشهر - معاون امور عمرانی استاندار بوشهر گفت: آب‌شیرین‌کن ۱۰ هزار متر مکعبی بوشهر به صورت آزمایشی وارد مدار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسن باستی عصر دوشنبه در آئین آغاز فعالیت آزمایشی آب‌شیرین‌کن ۱۰ هزار متر مکعبی بوشهر اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلات استان مربوط به منابع آب است که تلاش بسیار زیادی برای رفع کمبودها در استان صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصد از آب مصرفی استان بوشهر از طریق استان‌های هم‌جوار تامین می‌شود، اضافه کرد: از همه ظرفیت‌ها برای جبران کمبود منابع آبی استان استفاده می‌کنیم و ساخت تاسیسات آبشیرین‌کن یکی از راهکارهای مناسب در این زمینه است.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر بیان کرد: تلاش داریم با تولید و تامین بیشتر منابع آبی در استان، شرایطی را فراهم کنیم که تابستان سال آینده مشکل خاصی در زمینه تامین آب در استان وجود نداشته باشد.

وی از اجرای پروژه‌های آبشیرین‌کن با مجموع تولید ۱۱۰ هزار مترمکعب در روز خبر داد و خاطرنشان کرد: آب‌شیرین‌کن ۱۰ هزار متر مکعبی بوشهر از امروز به صورت آزمایشی وارد مدار شده است و افتتاح رسمی آن به زودی با حضور مسئولان وزارت نیرو انجام خواهد شد.

باستی با اشاره به هزینه ۴۲۰ میلیارد ریالی اجرای پروژه آب‌شیرین‌کن بوشهر، ادامه داد: این پروژه دارای یک خط انتقال به طول ۱۰ کیلومتر است.

کد مطلب 3792593

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • لللل ۲۱:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      باید اب شیرین کنهای بیشتری در دریای مکران بذاریم نزدیک مرز پاکستان در مسیر اب و جریانها به طرف اقیانوس باشه تا نمکها به سمت اقیانوس بره .و اب را به استانها ببریم همچون گاز.اینطوری مشکل اب هم حل میشه .اب اشامیدنی هم از مصارف دیگه جدا بشه .اگر تعداد اب شیرین کنها زیاد باشه و درست کار بشه میتونیم به استانهای کرمان و فارس و...کمک شایانی کنیم .قرار داد با شرکتهای قدر خارجی و ایرانی برای کار مشترک خوب جواب میده هم شرکتهای ما با کار و تجهیزات جدید اشنا میشند هم خارجیها زیر نظرند .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها