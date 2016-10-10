به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسن باستی عصر دوشنبه در آئین آغاز فعالیت آزمایشی آب‌شیرین‌کن ۱۰ هزار متر مکعبی بوشهر اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلات استان مربوط به منابع آب است که تلاش بسیار زیادی برای رفع کمبودها در استان صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصد از آب مصرفی استان بوشهر از طریق استان‌های هم‌جوار تامین می‌شود، اضافه کرد: از همه ظرفیت‌ها برای جبران کمبود منابع آبی استان استفاده می‌کنیم و ساخت تاسیسات آبشیرین‌کن یکی از راهکارهای مناسب در این زمینه است.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر بیان کرد: تلاش داریم با تولید و تامین بیشتر منابع آبی در استان، شرایطی را فراهم کنیم که تابستان سال آینده مشکل خاصی در زمینه تامین آب در استان وجود نداشته باشد.

وی از اجرای پروژه‌های آبشیرین‌کن با مجموع تولید ۱۱۰ هزار مترمکعب در روز خبر داد و خاطرنشان کرد: آب‌شیرین‌کن ۱۰ هزار متر مکعبی بوشهر از امروز به صورت آزمایشی وارد مدار شده است و افتتاح رسمی آن به زودی با حضور مسئولان وزارت نیرو انجام خواهد شد.

باستی با اشاره به هزینه ۴۲۰ میلیارد ریالی اجرای پروژه آب‌شیرین‌کن بوشهر، ادامه داد: این پروژه دارای یک خط انتقال به طول ۱۰ کیلومتر است.