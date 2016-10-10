فعالیت ۱۰ دفتر پیشخوان خدمات دولت در بناب

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر فروزان فر شامگاه دوشنبه به مناسبت هفته پست در گفتگویی با خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: شرکت پست با قدمت ۲۵۰۰ ساله مورد اعتماد مردم است و بصورت گسترده مرسولات و امانات مردم را دریافت و تحویل داده و خدمات و سرویس های متنوعی را به مردم ارائه می دهد.

وی گفت: این اداره در این راستا با شعار سرعت، دقت و امنیت قدم های خوبی برداشته است و این قدم ها باعث کاهش ترافیک شهری، حفظ محیط زیست و کاهش هزینه ها را منجر شده است.

رئیس اداره پست بناب اضافه کرد: این اداره در ۶ ماهه اول امسال بیش از ۲۱۳ هزار و ۹۶۵ مرسوله قبول و به مقاصد مختلف درون و برون استانی و به خارج از کشور ارسال کرده است.

فروزان فر گفت: همچنین در این مدت ۲۵۸ هزار و ۶۶۶ فقره مرسوله به شهرستان بناب وارد شده و توسط موزعین شهری و روستایی به آدرس های مردم توزیع شده است.

به گفته وی، اداره پست بناب علاوه بر ارائه کلیه خدمات پستی متعارف خود با تعامل و تفاهم با سایر سازمان ها خدمات نیابتی آن ها را نیز انجام می دهد.

رئیس اداره پست بناب تصریح کرد: قبول مدارک و توزیع اسناد تک برگی توسط پست انجام می شود و همچنین جمع آوری خلاصه معاملات اسناد جهت صدور سند تک برگی از دفاتر اسناد رسمی شهرستان توسط پست صورت می گیرد.

فروزان فر ادامه داد: قبول و توزیع کلیه اوراق قضایی دادگستری، قبول مدارک و ثبت نام کارت ملی هوشمند و صدور کارت ملی هوشمند با همکاری اداره ثبت احوال و پست انجام می شود.

وی تأکید کرد: این اداره صدور حواله گازوئیل برای کشاورزان عزیز و روستاییان محترم را نیز بر عهده دارد.

رئیس اداره پست بناب در تشریح سایر خدمات این اداره خدمات رسان خاطرنشان کرد: توزیع ابلاغیه ها و اخطاریه های کلیه بانک هاو توزیع مرسولات دسته چک بعضی از بانک ها به آدرس همشهریان توسط اداره پست صورت می گیرد.

فروزان فر با اشاره به اجرای طرح ملی GNA۴ گفت: اجرای این طرح توسط دولت و به وسیله استانداری ها به دستگاه های دولتی ابلاغ شده است و اجرای آن در یکپارچه سازی آدرس ایرانیان نقش مهمی دارد و بانک اطلاعاتی کدپستی به عنوان یک بستر محکم و مطمئن از لحاظ آدرس مکان محور تعیین و تأیید شده است.

وی افزود: دراین راستا در شهرستان بناب نیز کلیه اماکن شهری سال گذشته به هنگام سازی شده است و تا پایان سال ۹۵ به هنگام سازی اماکن روستایی در دستور کار اداره پست است.

رئیس اداره پست بناب در ادامه سخنان خود از تغییر رویکرد ارائه خدمات این اداره بصورت الکترونیکی خبرداد و گفت: پلمپ دفاتر اسناد، ثبت شرکت ها، توزیع جرائم راهنمایی و رانندگی و توزیع قبوض تلفن ثابت و همراه شهری و روستایی از دیگر خدمات اداره پست است.