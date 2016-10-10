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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۲۰:۳۸

روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه خبر داد

شهادت خلبان در حادثه هواپیمای فوق سبک سپاه در سیستان و بلوچستان

شهادت خلبان در حادثه هواپیمای فوق سبک سپاه در سیستان و بلوچستان

زاهدان - روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از سانحه یک فروند هواپیمای فوق سبک «جایرو پلن» در جنوب شرق کشور و شهادت خلبان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی قرارگاه قدس جنوب شرق کشور، بر اثر نقص فنی یک فروند هواپیمای فوق سبک جایرو پلن نیروی زمینی سپاه در مسیر سرباز به ایرانشهر  برادر پاسدار « احمد مایلی» در حین ماموریت به درجه رفیع شهادت نایل آمد.
این حادثه یک مجروح هم داشته است.

کد مطلب 3792614

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