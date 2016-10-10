شهادت خلبان در حادثه هواپیمای فوق سبک سپاه در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی قرارگاه قدس جنوب شرق کشور، بر اثر نقص فنی یک فروند هواپیمای فوق سبک جایرو پلن نیروی زمینی سپاه در مسیر سرباز به ایرانشهر برادر پاسدار « احمد مایلی» در حین ماموریت به درجه رفیع شهادت نایل آمد.

این حادثه یک مجروح هم داشته است.