به گزارش خبرنگار مهر، رضا برمک عصر دوشنبه در جمع مدیران و مشاوران مدارس خارگ ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور وسالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین (ع) اظهار داشت: با توجه به اینکه هفته پایانی مهر ماه به عنوان هفته بهداشت روان نامگذاری شده است پس توجه به بهداشت روان دانش آموزان امری مهم و از وظایف و اولویت‌های حوزه پرورشی آموزش و پرورش است.

رئیس آموزش وپرورش خارگ اضافه کرد: بهداشت روان یا سلامت روان به معنی سلامت هیجانی و روانشناختی است به شکلی که دانش آموزان بتوانند از تفکر و توانایی‌های خود استفاده کرده، در مدرسه و تحصیل عملکرد خوبی داشته باشند و نیازهای معمول زندگی روزمره را برآورده سازند.

وی افزود: فردی که از سلامت روانی برخوردار است به طور معمول می‌تواند بر فشارهای معمول زندگی روزمره غلبه کند، دوستان و خانواده خوبی دارد و می‌تواند یک زندگی مستقل داشته باشد.

رئیس آموزش وپرورش خارگ ضمن تاکید بر لزوم اجرای برنامه های هفته مذکور در مدارس گفت: اجرای برنامه های شاد و ایجاد فضایی بانشاط در مدارس با در نظر گرفتن زنگی به نام شادی و نشاط در مدارس می‌تواند در سلامت روان دانش آموزان بسیار موثر باشد که باید در کلیه مدارس منطقه اجرا شود .

وی در خصوص تنوع برنامه‌های اجرایی این هفته و اهمیت آن افزود: تهیه بنر، تراکت، پیام‌های بهداشتی، استفاده از مشاوران متخصص و برگزاری جلسات عمومی وخصوصی مشاوره با رویکرد صحبت کردن دانش آموزان به طور کاملا راحت وخودمانی با مشاوران مدارس و اجرای مسابقات مقاله نویسی ،نقاشی و... از جمله برنامه های اجرایی این هفته است.

رئیس آموزش وپرورش خارگ در خصوص اجرای برنامه های خلاقانه در این هفته گفت : ایجاد نمایشگاه‌های غذاهای مفید و گیاهان دارویی با دستوالعمل استفاده می تواند از برنامه‌های خلاقانه این هفته باشد.

معاون پرورشی وتربیت بدنی اداره آموزش وپرورش خارگ نیز در خصوص هفته مذکور و اهمیت این موضوع بیان داشت: امروز وجود آسیب‌های اجتماعی متعدد در خانواده‌ها و جامعه دانش آموزان را به طرف موقعیت‌های خطرناک سوق می‌دهد و این مهم رسالت آموزش و پرورش را در خصوص اهمیت دادن به بهداشت روان دانش آموزان صد چندان می کند.

جمشید شیخ زاده افزود: دانش‌آموزی که فضای زندگی سالم و مناسبی داشته باشد در مدرسه نیز از تحصیلات موفقی برخوردار خواهد بود و دانش‌آموزی که در فضای زندگی نامناسب رشد کرده باشد در زندگی و در تحصیل موفق نخواهد بود.

شیخ‌زاده در خصوص برنامه های در دست اقدام حوزه پرورشی در خصوص بهداشت روان دانش آموزان و بهداشت فضای مدارس گفت: ارگان‌های فعال در منطقه در خصوص اجرای برنامه های بهداشت روان دانش آموزان و فضای مدارس آموزش وپرورش را یاری می دهند.

وی در خصوص استفاده از مشاوران در مدارس گفت: انجام هرگونه مشاوره و استفاده از کارشناسان ومشاوران تربیتی در مدارس باید زیر نظر اداره آموزش وپرورش باشد و مدیران مدارس در ابتدا برای صلاحیت، افراد مذکور را به اداره معرفی کنند.

وی توجه ویژه به آب آشامیدنی و بوفه مدارس را بسیار مهم دانست و از مدیران خواست برای ایجاد تعاونی‌های دانش آموزی نکات مهمی از قبیل مکان مناسب و تغذیه بهداشتی را مد نظر قرار دهند.

گفتنی است که در این جلسه مهناز بازیاری سرگروه مشاوره مدارس منطقه ضمن بررسی شیوه‌نامه بهداشت روان در خصوص هماهنگی برنامه‌های هفته مذکور به بحث وتبادل نظر با مدیران دارس پرداخت.