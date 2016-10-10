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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۲۲:۰۲

رئیس جدید آموزش وپرورش بشاگرد معرفی شد

رئیس جدید آموزش وپرورش بشاگرد معرفی شد

بشاگرد - رئیس جدید آموزش و پرورش شهرستان بشاگرد با حکم مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی جم معاون سوادآموزش آموزش و پرورش هرمزگان دوشنبه شب در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید آموزش و پرورش بشاگرد به از همکاری مردم، مسئولان ، شوراهایی اسلامی، دهیاران، فرهنگیان و مدیران مجتمع و معلمان که در این مدت 5سال با مجموعه آموزش وپرورش بشاگرد داشتند تقدیر وتشکر کرد.

معاون سواد اموزی اداره کل آموزش وپرورش استان هرمزگان گفت: ایمان و علم دو عامل رمز موفقیت و توسعه یافتگی جهان امروز است.

جم اضافه کرد: با ایمان و علم می توانیم در مقابل توطئه های دشمنان که همانا عدم پیشرفت و توسعه کشور است ایستادگی کنیم و با تربیت جوانان مومن و با دانش شاهد رشد و نمو علمی کشور در تمامی عرصه های جهانی باشیم.

عبدالرضا روشن ضمیر رئیس جدید آموزش و پرورش شهرستان ضمن تقدیر از خدمات چندین ساله اسماعیلی نژاد یکی از برنامه های خود را حضور خیرین منطقه جهت احداث و بازسازی فضاهای فرسوده آموزشی عنوان کرد.

وی گفت: طی هماهنگی با خیرین تا دو هفته دیگر گروهی از خیرین در منطقه حضور پیدا خواهند کرد.

کد مطلب 3792634

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    نظرات

    • حسین صالحی زاده ۱۸:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۰
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      برادرگرامی جناب آقای روشن ضمیر انتصاب به جا و شایسته جنابعالی به عنوان ریاست آموزش وپرورش بشاگرد که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگی‌ های بر جسته آن برادر گرامی در صحنه‌های خدمت صادقانه به بشاگرد نظام و میهن اسلامی است تبریک عرض نموده ، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.باتشکر

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