به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه، علیرضا یوسفی در جمع دانش آموزان مدرسه دخترانه فرزانگان عنوان کرد: آهن یک ماده مغذی موردنیاز برای ادامه حیات است و کمبود آهن و کمخونی ناشی از آن شایعترین کمبود تغذیهای در جهان است.
وی ضمن توضیحاتی در مورد این مکمل مهم و اساسی افزود: طرح مکمل یاری با قرص آهن در همه مدارس دخترانه مقطع متوسطه شهرستان در چندین نوبت تا پایان سال اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان بین دانش آموزان مکملهای آهن توزیع شد و به دانش آموزان توصیه شد بهصورت منظم از این مکمل ضروری استفاده شود.
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