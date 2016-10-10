توزیع دام زنده در سطح شهر تبریز هیچ آلودگی ندارد

حبیب شریفیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با ماه محرم به دلیل توزیع گوشت قربانی مجوز توزیع در اطراف محل های تولید دام زنده به برخی شهر ها ارائه داده شده است.

وی تاکید کرد: در سطح شهر دام وارد نمی شود، اکثرا در مراکز تولیدی خریداری می شود.

شریفیان بیان کرد: برخی شهر ها هم چون استان های اذربایجان غربی و کردستان به دلیل زیاد بودن دام و کم بودن جمعیت طبیعی است که دام زنده در بین مردم توزیع شود ولی در استان آذربایجان شرقی گوسفند نقل و انتقال شده و بحث واردات در سطح شهر مطرح می شود.

معاون امور تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان از همکاری اداره کل عشایر استان برای ایجاد میدان دام جهت عرضه دام سبک تر در سطح شهر خبر داد.

وی با بیان اینکه توزیع دام زنده در سطح شهر هیچ آلودگی ندارد و دارای مجوز رسمی از دامپزشکی است، ادامه داد:عرضه دام زنده در سطح شهر دارای مجوز رسمی دامپزشکی و مهر های کشتارگاهی است و هیچ مشکلی در نقل و انتقال آن وجود ندارد.