مصمم به نابودی تروریسم و دستیابی به راه حل سیاسی بحران هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، «ولید المعلم» وزیر امور خارجه سوریه روز دوشنبه با «مارتین تلابا» معاون وزیر امور خارجه جمهوری چک که به دمشق سفر کرده است دیدار و گفتگو کرد.

المعلم در این دیدار بر عزم سوریه برای نابودی تروریسم و تلاش برای دستیابی به راه حل سیاسی بحران این کشور تاکید کرد. وی همچنین از مواضع جمهوری چک در قبال تحولات سوریه و همچنین کمک های انسانی ارائه شده به مردم این کشور قدردانی کرد.

معاون وزیر امور خارجه جمهوری چک نیز در این دیدار امیدواری کشورش را نسبت به حل سریع بحران سوریه ابراز نموده و بر آمادگی جمهوری چک برای سهیم شدن در هرگونه تلاشی جهت دستیابی به این راه حل و بازسازی سوریه تاکید کرد.