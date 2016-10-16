به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی شکری صبح یکشنبه در نشستی با دبیر کارگروه امنیت فضایی مجازی استان سمنان به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی استان در شاهرود، بیان داشت: امروز خوشبختانه هیئتهای مذهبی در فضای مجازی فعالیتهای خوبی را در راستای ترویج دین مبین اسلام در دستور کاردارند که از این ظرفیتها میتواند درزمینهٔ تولید محتوای فاخر بهره برد.
وی افزود: تولید محتوا امروز یکی از الزامات ما در فضای مجازی است که هم می تواند تهدید محسوب شود و هم فرصت لذا باید با بها دادن به جوانان، شرکتهای دانشبنیان و هیئتهای مذهبی که دارای جوانان مستعد درزمینهٔ آی تی و آی تی سی هستند، زمینه را برای فعالیت مذهبی در فضای مجازی فراهم آورد.
تبیان در زمره ۵ سایت برتر کشور
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان درباره فعالیتهای مجازی موردحمایت این اداره کل، گفت: امروز تبیان سازمان تبلیغات در زمره پنج سایت برتر کشور درزمینهٔ تولید محتوا است و همچنین فعالیت فضای مجازی توسط هیئتهای مذهبی بهکرات به تولید محتوای ارزشمند بدل شده است.
شکری بیان داشت: برای فعالیت در فضای مجازی ابتدا باید نکاتی را نیز در نظر داشت که نخستین آنها شناسایی تواناییهای ما در این فضا است چراکه ایران اسلامی متأسفانه همچنان از تولید نرمافزارهای جهانی مانند تلگرام، واتس آپ و ... به دور است و نتوانسته در تولید نرمافزارهای اینچنین گیرا، موفقیتی به دست آورد.
وی افزود: از سوی دیگر باید آسیبها و چالشهای فضای مجازی درزمینهٔ تولید محتوای مذهبی موردبررسی قرار گیرد تا بتوانیم در تولید محتوا پیشرفتهای خوبی را داشته باشیم که این امر می تواند در تعامل اداره کل تبلیغات اسلامی و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات یا کارگروه فضای مجازی استان میسر شود.
جشنواره اپهای مذهبی استان سمنان برگزار میشود
دبیر کارگروه امنیت سایبری استان سمنان نیز در این نشست، از برگزاری قریبالوقوع جشنواره تولید اپلیکیشنهای مذهبی در استان خبر داد و گفت: این جشنواره می تواند با محوریت اداره کل تبلیغات اسلامی بهصورت استانی و یا کشوری برگزار شود.
علی دستفان بیان داشت: این ایده در بخشهای مختلف مانند درمان، اقتصاد، اشتغال و بهخصوص گردشگری در استان سمنان از سوی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفته که خوشبختانه دستاوردهای بسیار خوبی را نیز به همراه داشته است لذا این نیاز در فضای فعالیتهای مذهبی نیز احساس میشود که امیدواریم بتوانیم این جشنواره را باهدف شناسایی استعدادهای خوب حوزه اپ های مجازی برگزار کنیم.
وی افزود: امروز در رتبهبندی ۵۰۰سایت برتر حوزه تولید محتوای کشور متأسفانه تعداد سایتهای مذهبی قابلتوجه نیست که این خلل میبایست مورد برنامهریزی و رفع قرار گیرد لذا به نظر میرسد برگزاری جشنواره همکاری و همراهی مردم، سازمانها و شرکتهای فناوری برای تولید محتوای فاخر فرهنگی در حوزه مذهب بتواند نخستین گام در راستای ارتقای این زیرساختها در فضای مجازی باشد.
در این نشست مصوب شد که اداره کل تبلیغات اسلامی و ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان راههای همراهی و همکاری برای برگزاری جشنواره اپلیکیشن های مذهبی استان را بررسی کنند.
