به گزارش خبرگزاري مهر، متن كامل پيام معاون امور سينمايي و سمعي و بصري وزير ارشاد به مناسبت روز ملي سينما به اين شرح است :
روز ملي سينما
روزي براي سينماي ملي
روزي براي تپيدن قلب ها و دست افشاني دست ها
در شوق تجلي ايران با همه طول تاريخي و عرض جغرافيايي اش
بر پرده پرديس هاي امن و امان سينماي اين كهن سرزمين هماره ميراث دار تمدن و تدين
با خيال انگيزترين قصه هاي شرقي، ديني و ايراني
و گاهي طبيبانه به انسان، به جامعه و به تاريخ
سرشار از هويت و لبريز از اميد
تصويرگر واقعيت و جستجوگر حقيقت
نقاد مسئولانه و منصفانه هست ها
در طلب آنچه بايسته تر و شايسته تر
به شوق حيات طيب
به شوق خوب زيستن و تمناي چشم انداز چشم نواز ايران فردا
ايراني الهام بخش در منطقه و جهان ... در اراده و توانستن
و بر صدر نشسته، همچون روزگاران طلايي صدرنشيني ... در علم، فرهنگ، اقتصاد و مدنيت
ايراني نماد عبوديت و اخلاق ... و نمود تمدن نوين اسلامي انشاء الله
با سينماي ملي تا اوج مي توان رفت / قدري درنگ بايد چندي تحمل رنج
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