به گزارش خبرگزاري مهر، متن كامل پيام معاون امور سينمايي و سمعي و بصري وزير ارشاد به مناسبت روز ملي سينما به اين شرح است :

روز ملي سينما

روزي براي سينماي ملي

روزي براي تپيدن قلب ها و دست افشاني دست ها



در شوق تجلي ايران با همه طول تاريخي و عرض جغرافيايي اش

بر پرده پرديس هاي امن و امان سينماي اين كهن سرزمين هماره ميراث دار تمدن و تدين

با خيال انگيزترين قصه هاي شرقي، ديني و ايراني

و گاهي طبيبانه به انسان، به جامعه و به تاريخ



سرشار از هويت و لبريز از اميد

تصويرگر واقعيت و جستجوگر حقيقت

نقاد مسئولانه و منصفانه هست ها

در طلب آنچه بايسته تر و شايسته تر



به شوق حيات طيب

به شوق خوب زيستن و تمناي چشم انداز چشم نواز ايران فردا

ايراني الهام بخش در منطقه و جهان ... در اراده و توانستن

و بر صدر نشسته، همچون روزگاران طلايي صدرنشيني ... در علم، فرهنگ، اقتصاد و مدنيت

ايراني نماد عبوديت و اخلاق ... و نمود تمدن نوين اسلامي انشاء الله

با سينماي ملي تا اوج مي توان رفت / قدري درنگ بايد چندي تحمل رنج