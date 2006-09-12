اسامي بوكسورهاي اعزامي به بازيهاي آسيايي دوحه قطر اعلام شد

اكبر احدي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آخرين مرحله مسابقات انتخابي بوكس كشور شب گذشته با برگزاري 13 مسابقه در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي پيگيري شد كه در پايان 11 نفر به عنوان نفرات اصلي تيم ملي بوكس معرفي شدند.

وي خاطر نشان كرد: مسابقات در فضايي سالم و منصفانه برگزار شد و پس از مسابقه با نظر كميته فني نفرات اصلي جهت اعزام به مسابقات آسيايي دوحه معرفي شدند.

احدي افزود: البته مطابق قوانين 10 وزن بايد در مسابقات شركت كنند كه بر همين اساس يكي از سه وزن اول را حذف خواهيم كرد.

وي تصريح كرد: به طور طبيعي همه نفرات انتخاب شده برترين هستند اما در خصوص سه وزن اول ناچار به حذف يكي از اوزان هستيم.

اسامي نفرات معرفي شده به شرح زير است:

48 كيلوگرم : صادق فرج زاده

51 كيلوگرم : عمران اكبري

54 كيلوگرم : ارشاد روح بخشيان

57 كيلوگرم : فروتن گل آرا

60 كيلوگرم : سعيد نوروزي

64 كيلوگرم : مرتضي سپهوند

69 كيلوگرم : محمد ستارپور

75 كيلوگرم : همايون اميري

81 كيلوگرم : مهدي قرباني

91 كيلوگرم : علي مظاهري

+ 91 كيلوگرم : جاسم دلاوري.