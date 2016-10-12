به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت مصرف سوخت و انرژی در کارگاههای صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر، اعلام کرد: سال ۱۳۹۳، مصرف کل انرژی کارگاههای صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر، ۲۶۱ میلیون بشکه معادل نفت خام بوده که نسبت به سال قبل رشد ۵.۷ درصدی داشته است.
بر این اساس، متوسط مصرف و روند انرژی مصرفی کارگاههای صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ حاکی از روند صعودی مصرف انرژی در کارگاههای صنعتی است.
بررسی مقدار انرژی مصرفی کارگاههای صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر به تفکیک استانهای کشور، در سال ۱۳۹۳ نشان میدهد، استانهای اصفهان، و خوزستان بیشترین و استان کهگیلویه و بویراحمد کمترین مصرف انرژی را در بین استانها داشتهاند. این مقدار برای استانهای اصفهان و خوزستان به ترتیب ۴۷ و ۴۵ میلیون بشکه معادل نفت خام و برای استان کهگیلویه و بویراحمد به مقدار ۰.۱ میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است.
بررسی مقدار مصرف حاملهای انرژی به تفکیک نوع حامل در سال ۱۳۹۳ نشان میدهد، گاز طبیعی و برق به ترتیب بیش از سایر حاملهای انرژی در کارگاههای صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر مصرف شده است. سهم گاز طبیعی ۷۷.۴ درصد (۲۰۲ میلیون بشکه معادل نفت خام) و سهم برق ۱۴.۱ درصد (۳۷ میلیون بشکه معادل نفت خام) از کل حاملهای انرژی بوده است.
بررسی مقدار انرژی مصرفی کارگاههای صنعتی براساس نوع فعالیت، به تفکیک گروههای مختلف در سال ۱۳۹۳ نشان میدهد، گروههای «تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی» و «صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی» بیشترین مقدار انرژی را در میان کارگاههای صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر مصرف کردهاند و پس از آن گروههای «تولید فلزات اساسی» و «صنایع تولید زغال کک، پالایشگاههای نفت و سوخت هستهای» قرار دارند.
در سال ۱۳۹۳، مصرف انرژی «تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی» ۷۴ میلیون بشکه معادل نفت خام و «صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی» ۶۲ میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است، که به ترتیب سهمی معادل ۲۸.۵ درصد و ۲۳.۶ درصد از کل انرژی مصرفی را داشتهاند. کمترین مصرف انرژی نیز، در گروه «بازیافت ضایعات فلزی و غیر فلزی» بوده که در سال ۱۳۹۳ مصرقی به میزان ۶.۰ هزار بشکه معادل نفت خام داشته است.
تعداد کارگاههای فعال صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در سال ۱۳۹۳، ۱۴۴۵۲ واحد و سرانه مصرف انرژی این کارگاهها، ۱۷.۸ هزار بشکه معادل نفت خام بوده است.
مقدار مصرف انرژی کارگاههای صنعتی به تفکیک مواد اولیه، موتور برق، خط تولید، گرمایش و سرمایش، حمل و نقل، روشنایی، تولید بخار و سایر پرسیده شده است. بیشترین درصد انرژی مصرفی کارگاهها، در خط تولید است. در سال ۱۳۹۳، ۸۳.۷ درصد انرژی کارگاههای صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر، در خط تولید و ۷.۶ درصد انرژی مصرفی در گرمایش و سرمایش مصرف شده که این سهم در سال ۱۳۹۲ به ترتیب ۷۶.۹ و ۱۰.۲ درصد بوده است.
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