  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۲۰ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۱

در تاسوعا و عاشورای حسینی؛

کتاب حقیقت مجازی میان مبلغان دانش آموزی توزیع می شود

کتاب حقیقت مجازی میان مبلغان دانش آموزی توزیع می شود

معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش از رونمایی و توزیع کشوری کتاب تازه انتشار یافته «حقیقت مجازی» با همکاری مرکز ملی فضای مجازی در بین مبلغان دانش‌آموزی سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کفاش با اعلام این خبر گفت: این کتاب مشتمل بر شش فصل است و عناوینی نظیر دیدگاه های مقام معظم رهبری، معرفی و کلیات فضاهای مجازی، اصطلاحات و طبقه بندی فضاهای مجازی، آسیب ها و تهدیدها، راهکارهای روانشناختی در مواجه با چنین آسیبهایی و نیز بهره گیری از فرصتهای فضاهای مجازی را در بر می گیرد.

وی افزود: سرآغاز این کتاب مزین به رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص مقوله فضای مجازی اختصاص یافته و به تأکیدات ایشان بر استفاده بهینه و آگاهانه ازاینترنت و سایر فضاهای مجازی می‌پردازد.

کفاش اظهار داشت: از آنجایی که فضای مجازی در حال دگرگون ساختن سیمای زندگی روزانه جوامع، به ویژه قشر نوجوان و جوان است و جاذبه اینترنت باعث شده تا بسیاری از جوانان به جای تعامل مؤثر با همسالان و والدین خود، ابزارهای مرتبط با فضای مجازی را برگزینند؛ این رویکرد سبب به وجود آمدن انزوای اجتماعی در میان آنان شده است. هدف از تدوین چنین کتابی آشنایی با اصول و مقدمات فضاهای مجازی و نیز بررسی آسیب شناختی چنین فضاهایی مجازی است تا دانش آموزان را با آگاهی کامل به سمت و سوی استفاده صحیح از تکنولوژی رهنمون شویم.

به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش، محتوای نسخه مکتوب و لوح فشـرده همراه کتاب جهت استفاده در جلسات توجیهی مبلغین و روحانیون و مدرسین عالی استان ها، در اختیار ادارات کل آموزش و پرورش قرار گرفته است.

کد مطلب 3792790

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها