کتاب حقیقت مجازی میان مبلغان دانش آموزی توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کفاش با اعلام این خبر گفت: این کتاب مشتمل بر شش فصل است و عناوینی نظیر دیدگاه های مقام معظم رهبری، معرفی و کلیات فضاهای مجازی، اصطلاحات و طبقه بندی فضاهای مجازی، آسیب ها و تهدیدها، راهکارهای روانشناختی در مواجه با چنین آسیبهایی و نیز بهره گیری از فرصتهای فضاهای مجازی را در بر می گیرد.

وی افزود: سرآغاز این کتاب مزین به رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص مقوله فضای مجازی اختصاص یافته و به تأکیدات ایشان بر استفاده بهینه و آگاهانه ازاینترنت و سایر فضاهای مجازی می‌پردازد.

کفاش اظهار داشت: از آنجایی که فضای مجازی در حال دگرگون ساختن سیمای زندگی روزانه جوامع، به ویژه قشر نوجوان و جوان است و جاذبه اینترنت باعث شده تا بسیاری از جوانان به جای تعامل مؤثر با همسالان و والدین خود، ابزارهای مرتبط با فضای مجازی را برگزینند؛ این رویکرد سبب به وجود آمدن انزوای اجتماعی در میان آنان شده است. هدف از تدوین چنین کتابی آشنایی با اصول و مقدمات فضاهای مجازی و نیز بررسی آسیب شناختی چنین فضاهایی مجازی است تا دانش آموزان را با آگاهی کامل به سمت و سوی استفاده صحیح از تکنولوژی رهنمون شویم.

به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش، محتوای نسخه مکتوب و لوح فشـرده همراه کتاب جهت استفاده در جلسات توجیهی مبلغین و روحانیون و مدرسین عالی استان ها، در اختیار ادارات کل آموزش و پرورش قرار گرفته است.