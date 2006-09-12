مسابقات كشتي قهرماني نوجوانان كشور در اردبيل برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر رقابت هاي قهرماني كشتي آزاد نوجوانان كشور طي روزهاي 23 و 24 شهريوردر اردبيل برگزار خواهد شد. مراسم وزن كشي اوزان 69،58،50،42و85 كيلوگرم از ساعت 17تا 30/17 روز چهارشنبه (فردا) و وزن كشي اوزان 76،63،54،46 و100 كيلوگرم از ساعت 15 تا 30/15روز پنج شنبه (پس فردا) انجام مي شود .

