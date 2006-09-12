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۲۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۵:۱۹

مسابقات كشتي قهرماني نوجوانان كشور در اردبيل برگزار مي شود

رقابت هاي كشتي آزاد قهرماني نوجوانان كشور از صبح روز پنجشنبه در اردبيل برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري مهر رقابت هاي قهرماني كشتي آزاد نوجوانان كشور طي روزهاي 23 و 24 شهريوردر اردبيل برگزار خواهد شد. مراسم وزن كشي اوزان 69،58،50،42و85 كيلوگرم از ساعت 17تا 30/17 روز چهارشنبه (فردا) و وزن كشي  اوزان 76،63،54،46 و100 كيلوگرم از ساعت 15 تا 30/15روز پنج شنبه (پس فردا) انجام مي شود .

کد مطلب 379283

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