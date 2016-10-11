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۲۰ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۳

برای نخستین بار؛

شاه روباه در جنوب ایران شناسایی شد

شاه روباه در جنوب ایران شناسایی شد

چند روز قبل یکی از بومیان طبیعت دوست و ساکن شهرستان هفتکل خوزستان حاشیه منطقه حفاظت شده کرایی، یک روباه زخمی را به اداره کل حفاظت محیط زیست استان تحویل داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران، با انتقال روباه زخمی کارشناسان محیط زیست خوزستان متوجه شدند که جانور مجروح یک شاه روباه است.

با توجه به اینکه تاکنون حضور شاه روباه در استان خوزستان مشاهده و ثبت نشده است، فرشاد اسکندری یکی از عکاسان حیات کشور با راهنمایی فردی که شاه روباه را به محیط زیست تحویل داده بود به محل اولیه مشاهده حیوان مراجعه نمودند.

تصویر ثبت شده از شاه روباه در حاشیه منطقه حفاظت شده کرایی توسط فرشاد اسکندری در مهر ۱۳۹۵ است.

وی موفق شد پس از چندین ساعت انتظار و جست و جو شاه روباه دیگری را در همان منطقه مشاهده و تصویر بسیار زیبایی را در طول شب از این گونه ارزشمند به ثبت برساند.

این برای نخستین بار است که حضور شاه روباه در زیستگاه های استان خوزستان شناسایی و مستند شده است. همچنین شاه روباه آسیب دیده نیز تحت تیمار و مراقبت قرار داشته و شرایط آن رو به بهبود است.

در ایران چهار گونه روباه شامل ۱- روباه معمولی ۲- روباه شنی ۳- شاه روباه و ۴- روباه ترکمنی زندگی می کنند.

کد مطلب 3792860

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    نظرات

    • صفی خانی ۲۱:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۰
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      پاسخ
      شایان ذکر است که آقای مهدی قلی زاده شهروند ساکن شهرستان هفتکل، در شامگاه چهارشنبه دو هفته پیش این روباه مصدوم را یافته و صبح فردای آن یعنی پنجشنبه روباه را به محیط زیست هفتکل بردند و جمعه صبح نیز به محیط زیست رامهرمز مراجعه نمودند ولی به خاطر تعطیل بودن ادارات فوق در آن دو روز پاسخی دریافت ننموده و روباه مصدوم را تا صبح شنبه نزد خود نگه داشته و تغذیه نمودند و مجددا به محیط زیست هفتکل مراجعه و تحویل دادند.

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