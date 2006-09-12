"عالم قاسم اف" در كاخ نياوران مي خواند

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر، "عالم قاسم اف" در اين كنسرت به همرا 5 نوازنده از كشور آذربايجان قطعاتي از موسيقي مقامي و سنتي آذربايجان را اجرا خواهد كرد .

"فرغانه قاسم اوا"- دختر عالم قاسم اف - "رئوف اسلام اف"،"ناتيگ شيرين اف"، "رافائل عسگر اف" و "علي اصغر محمداف" 5 نوازنده گروه عالم قاسم اف را تشكيل مي دهد .

اين خواننده آذربايجاني تا كنون دو بار در ايران حضور پيدا كرده است كه هر دوبار با استقبال مردم مواجه شده است .

از 9 آلبوم اين هنرمند تا كنون 2 آلبوم با نام هاي "آوازها و ترانه ها" و "چهارگاه و بيات شيراز " در ايران منتشر شده است .