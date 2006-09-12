محافظه كاران موضع مستقل تري نسبت به واشنگتن اتخاذ خواهند كرد / استراتژي دولت بوش فاقد بردباري و تواضع است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اينديپندنت ، " ديويد كمرون" در اولين سخنراني بزرگ خود در زمينه سياست خارجي تصريح كرد كه محافظه كاران در مقايسه با دولت كنوني موضع مستقل تري را نسبت به واشنگتن اتخاذ خواهند كرد.

وي خواستار استفاده هر چه بيشتر راه حلهاي غيرنظامي و چندجانبه در مناطق نگران كننده جهان شد ،اما از استفاده زور براي جلوگيري از قتل عام حمايت كرد.

وي افزود :" ما بايد دردوستي خود با آمريكا محكم باشيم ،اما نبايد پيرو راه آن باشيم."

كمرون تصريح كرد :" ما نبايد چشم خود را به روي افراط گرايي هاي هم پيمانان خود ببنديم؛ مواردي همچون نقض حقوق بشر در برخي كشورهاي عربي و يا بمباران نابرابر اسرائيل در لبنان. ما براي اصول تمدنها مبارزه مي كنيم ، بگذاريد اين اصول را در روشهايي كه به كار مي گيريم، رها نكنيم."

رهبر حزب محافظه كار انگليس همچنين گفت كه استراتژي دولت بوش فاقد بردباري و تواضع است.

وي در مورد بحران عراق هم گفت :" آزادي از زمين بر مي خيزد و نمي تواند از هوا و يا از طريق يك هواپيماي بدون سرنشين به پايين بيفتد."

اخيرا نمايندگان حزب كارگر با تنظيم نامه اي خواستار استعفاي توني بلر نخست وزير انگليس شدند.همچنين، بسياري ازمحافل افكار عمومي و حتي تعداد زيادي از كارشناسان حزب كارگر انگليس كه توني بلر از آن برخاسته است، از وي خواستند پيش از پايان يافتن دوره كنوني نخست وزيري استعفا دهد.

اما اين درحالي است كه توني بلر به بي بي سي اعلام كرد: در انتظار است در نشست بعدي گروه هشت در سال آينده به عنوان رهبر انگليس شركت كند.

تلاش براي توسعه و توليد بيشتر انرژي هسته اي در انگليس و همكاري هاي كوركورانه با جرج بوش رئيس جمهور آمريكا نكته هاي مورد اعتراض افكار عمومي به بلر هستند.