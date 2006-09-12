خوزستان،اصفهان و شهرستانهاي تهران در بخش بيمه اي اول شدند

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد رضا مهتدي، مدير كل دفتر نظارت و ارزشيابي امور استانهاي اين سازمان با بيان اين مطلب گفت : تحول توسعه اي در ساختار و كاركرد سازماني نيازمند يك نظام تصميم گير كار آمد است كه پيش نياز آن شناخت وضعيت موجود است.

وي افزود : در سازمانهاي تامين اجتماعي در سالهاي اخير تفويض اختيار گسترده اي به مديران استاني در بخش هاي بيمه اي با هدف جلوگيري از بروكراسي زائد،اتلاف وقت، سرعت بخشيدن به عمليات اجرايي و در نتيجه شكل دادن سازما توسعه اي، ارتقاي كيفيت و پاسخگويي تامين اجتماعي انجام گرفته است و به منظور كنترل و تعيين انحراف احتمالي عمليات اجرايي به صورت دوره اي، نحوه عملكرد ادارات كل تامين اجتماعي استانها ارزيابي مي شود.

مدير كل دفتر نظارت وارزشيابي امور استانهاي سازمان تامين اجتماعي با اشاره به تدوين وارايه پنجمين گزارش و رتبه بندي فعاليتهاي ادارات كل تامين اجتماعي استانها در سال 1384 گفت : رتبه بندي استانها در سازمانهاي تامين اجتماعي از سال 80 براي واحدهاي بيمه اي و درماني آغاز شده است كه بر اساس دو شاخص عمومي واختصاصي صورت مي گيرد.

مهتدي گفت : بر اساس شاخص هاي مذكور در بخش بيمه اي استانهايي كه داراي بيش از 19 شعبه اجرايي هستند در سطح يك، 10 تا 18 شعبه در سطح دوم و كمتر از 10 شعبه در سطح سوم طبقه بندي شده اند و چون معيار ايجاد شعب بيمه اي تعداد بيمه شدگان مستمري بگيران و كارگاهها در هر منطقه است اين ربته بندي درواقع بر اساس گستره فعاليت ادارات كل انجام شده است.

همچنين بر اساس اين طبقه بندي در سطح اول در بخش بيمه اي استانهاي خوزستان، اصفهان و شهرستان هاي تهران به ترتيب با كسب 898؛ 897 و 896 امتياز جايگاه اول تا سوم را كسب كرده اند.

همچنين استانهاي همدان، يزد و آذربايجان غربي در سطح دوم به ترتيب با كسب 893، 889 و 870 امتياز مقام اول تا سوم را به دست آورده اند و در سطح سوم نيز استانهاي چهارمحال و بختياري با 900 امتياز، استان زنجان با 884 اميتاز واستان كهكيلويه و بوير احمد با 877 امتياز حائز رتبه اول تا سوم در سال گذشته شده اند.

مدير كل نظارت وارزشيابي امور استاهاي سازمان تامين اجتماعي در خصوص نحوه مشاركت بخش هاي مختلف اين سازمان در تنظيم اين گزارش گفت : در سال 85 بيش از 85 درصد واحدهاي ستادي درارزيابي ادارات كل مشاركت داشته اند و اين مشاركت نسبت به سال قبل 20 درصد افزايش داشته است.