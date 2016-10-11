توزیع ۸۷۰ کیلو گوشت قربانی بین خانواده های کمیته امداد هویزه

سید عبدالرضا شریفی در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه همه ساله در ماههای محرم و صفر مردم خیر و خداجو اقدام به اهدا نذورات می کنند، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت معنوی مردم مومن برای خدمت به نیازمندان در ماه محرم و صفر، جهت دار کردن نذورات مردمی با هدف رساندن نذورات به مستمندان واقعی جامعه و تقویت و تببین فرهنگ احسان حسینی به نیازمندان و جایگاه ارزشی آن در دین مبین اسلام از اهداف اساسی طرح احسان حسینی است.

وی با بیان اینکه ماه های محرم و صفر فضای معنوی بسیار مناسبی برای حمایت از محرومان جامعه دارد، افزود: به منظور اجرای این طرح از ظرفیت مساجد، حسینیه ها، تکایا و هیئت مذهبی و نیز نقش مبلغان، روحانیون و مداحان در ترغیب آحاد جامعه به انجام این امر حسنه استفاده می شود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی هویزه با اشاره به اینکه میزان کمک های مردم نیکوکار و عزاداران حسینی شهرستان هویزه نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته تصریح کرد: عزاداران حسینی سال گذشته ۱۸ میلیون ریال به نیازمندان کمک کردند که امسال با مشارکت چشمگیر مردم شهرستان تاکنون بیش از ۸۷۰ کیلوگرم گوشت به ارزش ۲۶۱ میلیون ریال به نیازمندان کمک شد.

شریفی با بیان اینکه این نذورات در بین ۳۸۲ خانوار توزیع شده است، اضافه کرد: مردم نیکوکار و عزاداران حسینی می‌توانند نذورات خود شامل غذای گرم، جیره خشک و گوشت های قربانی یا نذورات نقدی را به دفاتر کمیته امداد تحویل دهند، تا این نهاد با توجه به داشتن بانک اطلاعاتی از نیازمندان، نذورات اهدایی را بین محرومان و نیازمندان جامعه توزیع کند.

وی به همکاری مطلوب هیئت مذهبی با این نهاد برای رسیدگی‌ به اقشار محروم اشاره کرد و افزود: با هم افزایی، مشارکت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در شهرستان می‌توانیم گام‌های بیشتری را برای کمک به نیازمندان برداریم.

مدیر کمیته امداد امام خمینی هویزه ادامه داد: خیران می‌توانند از طریق شماره حساب ۰۱۰۸۴۸۶۱۷۲۰۰۴ نزد بانک ملی و سامانه آنی پرداخت #۰۶۱۲۳*۸۸۷۷* کمک‌های خود را به دست نیازمندان برسانند.

شریفی در پایان گفت: یک هزار و ۱۴۸ خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی شهرستان هویزه هستند.