تیراندازی در مراسم عزاداری شوش یک کشته برجای گذاشت

سرهنگ حمیدرضا بهاروند در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر روز گذشته در یک مراسم فاتحه اقدام به تیراندازی می شود که متاسفانه یک جوان ۲۰ ساله جان خود را از دست داده و دو نفر دیگر نیز مصدوم شدند. این دو نفر در حال حاضر در بیمارستان بستری و حال عمومی آنها خوب گزارش شده است.

وی اضافه کرد: بارها با بزرگان قبیله ای جلساتی را برگزار و آنها را از آسیب های ناشی از این رسم اشتباه آگاه کرده ایم ولی روز گذشته باز هم این رسم باعث شد تا جوانی از ادامه زندگی خود باز بماند.

فرمانده انتظامی شوش تصریح کرد: پلیس، فرد شلیک کننده را شناسایی و دستگیری قاتل را در دستور کار قرار داده است.

بهاروند در ادامه عنوان کرد: به همه مردم توصیه می کنیم که این رسم غلط و اشتباه تیراندازی را انجام ندهند.

وی گفت: این تیراندازی ها یک موضوع اجتماعی هستند و خود صاحب عزا باید از انجام آن جلوگیری کند ولی متاسفانه برخی مواقع افراد صاحب عزا خودشان تمهیدات لازم را فراهم می کنند.

بهاروند در پایان بیان کرد: پلیس بعد از ماجرا وارد شده و اقدام به دستگیری قاتل می کنند، بنابراین مردم باید بدانند که برخورد قوه قهریه ماندگاری بسیار کمی دارد و خودشان باید همکاری لازم را داشته باشند.