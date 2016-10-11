به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال ایران و کره جنوبی از مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ در ورزشگاه آزادی برگزار شد. حاشیه های این دیدار را در زیر خواهید خواند:

* سرمربی تیم ملی ایران چندین بار نسبت به قضاوت قاضی میدان بر سر داور چهارم فریاد زده و خواستار قضاوت بهتر داور دیدار شد.

* اشتیلیکه پس از گل ایران به کره جنوبی چندین بار به لب خط آمده و بر سر مدافع آخر تیمش فریاد زد.

* سروش رفیعی، پژمان منتظری و سعید آقایی در جایگاه ویژه به تماشای بازی تیم ملی نشسته بودند.

* پس از پایان نیمه اول کارلوس کی‌روش از سوی حاضران در ورزشگاه مورد تشویق قرار گرفت.

* خبرنگاران کره ای که در جایگاه خبرنگاران حضور داشتند از گل ایران به شدت ناراحت بوده و چندین بار با مشت بر روی میز کوبیدند.

* پرتاب های دست بیرانوند باعث تعجب خبرنگاران کره‌ای شده بود.

* پس از پایان نیمه اول تمامی حاضرین در ورزشگاه به احترام بازیکنان تیم ملی از جا برخاستند و تیم را مورد تشویق قرار دادند.

* بازیکنان ذخیره تیم کره که برای گرم کردن در زمین مانده بودند لحظاتی تمرین را قطع کرده و به تماشای مراسم عزاداری حاضرین در ورزشگاه نشستند.

* هنگام ورود تیم ملی برای شروع نیمه دوم سردار آزمون از سوی هواداران مورد تشویق قرار گرفت.

* کی‌روش به محض ورود به زمین مجددا به سمت داور چهارم رفت و لحظاتی با او صحبت کرد.

* قبل از شروع نیمه دوم بازیکنان ذخیره به سمت دیگر بازیکنان در زمین رفته و حلقه اتحاد تشکیل دادند.

* افشین پیروانی به سمت بیرانوند رفته و چند لحظه با او صحبت کرد.