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۲۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۰

به دنبال افزایش عوارض روادید از سوی عربستان؛

قاهره پروازهای حج عمره و تمتع را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرد

قاهره پروازهای حج عمره و تمتع را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرد

رئیس سازمان گردشگری دینی مصر اعلام کرد که به دلیل افزایش عوارض روادید از سوی عربستان سعودی، قاهره پروازهای حج عمره و تمتع را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه «العالم الیوم»، رئیس سازمان گردشگری مصر در سخنانی از تعلیق پروازهای حج عمره و تمتع توسط این کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش، «شریف سعید» در همین ارتباط اظهار داشت: شرکت های گردشگری دینی در مصر تاکنون هیچ قراردادی را با عربستان سعودی به منظور اعزام شهروندان خود به حج تمتع و عمره امضا نکرده اند.

وی در بیان علت این مسأله تصریح کرد: عربستان سعودی اخیرا تغییراتی را در عوارض روادید ایجاد کرده که قاهره به آن اعتراض دارد.

طبق اعلام رئیس سازمان گردشگری دینی مصر، عربستان سعودی عوارض روادید را به حدود ۲۰۰۰ ریال معادل بیش از ۵۳۰ دلار افزایش داده است.

کد مطلب 3793014

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