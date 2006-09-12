طرح جمع آوري داروهاي مازاد خانگي/ 85 درصد داروها به علت نگهداري در يخچال منازل خواص دارويي خود را از دست مي دهند

به گزارش خبرگزاري مهر، مدير بهداشت و محيط زيست سازمان بسيج سازندگي با اعلام اين خبر افزود: هدف اصلي اجراي اين طرح سم زدايي از منازل با جمع آوري داروهاي مازاد است.

دكتر فرخ مختار زاده با اشاره به جمع آوري 20 تن دارو در برنامه مشابه سال گذشته كه بيشتر شامل آنتي بيوتيك ها مي شد، اجراي صحيح و گسترده طرح را موجب كاهش فشار كاري اورژانس كشور از نظر ميزان مواججه با مسموميت هاي دارويي عنوان كرد.

وي تصريح كرد: تا كنون در دسترس بودن داروها، جمع شدن در منازل با توجه به شرايط نامناسب نگهداري آنها در كنار مصرف خودسرانه ، خود درماني و يا مصرف اشتباه ، مسموميت هاي دارويي بسياري به دنبال داشته است.

مختار زاده گفت: بررسي ها نشان مي دهد كه مردم 85 درصد داروها را در يخچال نگهداري مي كنند كه با توجه به شرايط و دماي مطلوب براي نگهداري آنها (4 تا 25 درجه) اين امر موجب از بين رفتن خواص دارويي و حتي سمي شدن آنها مي شود.

وي با انتقاد از نوع اطلاع رساني و برنامه ريزي در مورد داروهاي مازاد خانگي گفت: در سيكل توليد، توزيع ، تجويز و مصرف دارو هيچ گونه پيشنهاد و راهكار مناسب در مورد داروهاي مازاد خانگي به مردم ارائه نشده و اين امر زمينه ساز انباشته شدن داروهاي بسياري در منازل به علت ارزش ريالي آنها براي مردم شده است.

مدير بهداشت و محيط زيست سازمان بسيج سازندگي گفت: داروهاي جمع آوري شده در نهايت توسط نيروهاي متخصص بسيج جامعه پزشكي، معاونت بهداري نما و موسسه تامين درمان بسيجيان تفكيك مي شود و داروهاي غير قابل استفاده و تاريخ مصرف گذشته در 5 آبان ماه سال جاري با نظارت معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت معدوم شود.

وي افزود: داروهاي قابل استفاده نيز به تدريج در كنار داروهاي خريداري شده ديگر توسط تيم هاي اعزامي بسيج جامعه پزشكان براي استفاده به مناطق محروم ارسال مي شود.