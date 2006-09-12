مشكل باقري براي حضور در فينال جام حذفي/ بادامكي و صلاح حسن فردا بازي مي كنند

به گزارش خبرنگارمهر، بنا بر اعلام پزشك تيم فوتبال پرسپوليس ، كريم باقري براي ديدار با سپاهان مشكلي ندارد و مي تواند اين تيم را همراهي كند اما ظاهرا مشكلات ديگري وجود دارد كه باقري را از حضوردر ديدار فردا منع مي كند. در اين مورد گفته مي شود باقري به دليل برخي مشكلات مالي نمي خواهد براي پرسپوليس به ميدان برود. اما كادرفني اين تيم دور بودن اين بازيكن از شرايط مسابقه را دليل اين غيبت معرفي مي كنند.

اما حسين بادامكي كه قبلا اعلام شده بود به بازي فردا نخواهد رسيد با تلاش پزشك اين تيم سلامتي اش را بدست آورده و براي ديدار فردا مشكلي ندارد. صلاح حسن مهاجم عراقي پرسپوليس نيز با دريافت كارت بازي و رفع مصدوميتش در ديدار فردا برابر سپاهان به ميدان خواهد رفت.

علاوه بر اين بازيكنان ، ساير مردان پرسپوليس در سلامت كامل بسر مي برند و براي ديدار رفت فينال جام حذفي مشكلي ندارند. اين بازي ساعت 40/17 دقيقه در ورزشگاه آزادي تهران برگزار خواهد شد.

