دعوت شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي از مردم براي شركت در جشن عاطفه ها

به گزارش خبرگزاري مهر در اين اطلاعيه آمده است : در ماه مبارك شعبان المعظم و با تبريك اعياد پربركت شعبانيه و آغاز سال تحصيلي، مردم عزيز ميهن اسلامي ايران اين نويد سراسر نور را بپذيرند كه بار ديگر زماني فرا رسيده تا نوع دوستي و سخاوت خود را به عرصه حضور بگذارند و با شعار "همه كودكان را فرزندان خود بدانيم - با شميم شعبان در انتظار مهر" جشن عشق و ايثار را به نمايش گذاشته و همچون سالهاي گذشته، ايمان و احساس مسئوليت خويش را با روحيه ايثارو عزت نفس در اين ميدان احساس و اتفاق به نمايش بگذارند.

شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي در اين اطلاعيه با دعوت از مردم هميشه در صحنه ايران اسلامي براي شركت گسترده در جشن عاطفه ها كه روز پنجشنبه 23 شهريور ماه مصادف با بيستم شعبان المعظم برگزار مي شود، از مردم سخاوتمند تاهدايا و كمكهاي غير نقدي خود را به مراكز و پايگاههاي مستقر در سراسر كشور كه به همين منظور تدارك ديده شده تقديم و كمكهاي نقدي خود را به شماره حساب 3333 كميته امداد امام خميني(ره) نزد بانك ملي شعبه پيام انقلاب سالامي واريز كنند.