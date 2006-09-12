  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۷:۰۶

دعوت شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي از مردم براي شركت در جشن عاطفه ها

دعوت شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي از مردم براي شركت در جشن عاطفه ها

شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي با صدور اطلاعيه اي از مردم نوعدوست سرزمين عطوفت و سخاوت كشور عزيزمان ايران اسلامي دعوت كرد تا روز پنجشنبه 23 شهريور با هدف ترويج سنت حسنه نيكوكاري در مراسم جشن عاطفه ها شركت كنند .

به گزارش خبرگزاري مهر در اين اطلاعيه آمده است : در ماه مبارك شعبان المعظم و با تبريك اعياد پربركت شعبانيه و آغاز سال تحصيلي، مردم عزيز ميهن اسلامي ايران اين نويد سراسر نور را بپذيرند كه بار ديگر زماني فرا رسيده تا نوع دوستي و سخاوت خود را به عرصه حضور بگذارند و با شعار "همه كودكان را فرزندان خود بدانيم - با شميم شعبان در انتظار مهر" جشن عشق و ايثار را به نمايش گذاشته و همچون سالهاي گذشته، ايمان و احساس مسئوليت خويش را با روحيه ايثارو عزت نفس در اين ميدان احساس و اتفاق به نمايش بگذارند.

شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي در اين اطلاعيه با دعوت از مردم هميشه در صحنه ايران اسلامي براي شركت گسترده در جشن عاطفه ها كه روز پنجشنبه 23 شهريور ماه مصادف با بيستم شعبان المعظم برگزار مي شود، از مردم سخاوتمند تاهدايا و كمكهاي غير نقدي خود را به مراكز و پايگاههاي مستقر در سراسر كشور كه به همين منظور تدارك ديده شده تقديم و كمكهاي نقدي خود را به شماره حساب 3333 كميته امداد امام خميني(ره) نزد بانك ملي شعبه پيام انقلاب سالامي واريز كنند.

 

کد مطلب 379377

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها