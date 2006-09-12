صندوق صوتي مديران ارشد شهرداري راه اندازي شد

به گزارش خيرگزاري مهر عليرضا محمودي مدير مركز با اعلام اين خبر گفت: اين صندوق علاوه بر اطلاع رساني به مسئولان در زمينه خواسته ها، توقعات و انتظارات مردم نيز فعال است .

محمودي افزود: براي صندوق صوتي هر مسئول ويژگي هاي خاصي تعريف شده است به عبارتي ويژگي صندوق هر مسئول متناسب با توجه به جايگاه و مسئوليت وي است.

مدير مركز نظارت و همگاني 1888 در خصوص نحوه ارسال پيام روي صندوق صوتي مسئولان گفت: كليه پيامهاي دريافت شده توسط تلفن 1888 از ساعت 30/19 الي 30/7 هر روز ، روي صندوق صوتي مسئول مربوطه قرار خواهد گرفت.

محمودي با اشاره به اينه مركز 1888 نيز داراي صندوق صوتي ويژه جهت دريافت پيام هاي مردم است، اظهار داشت: شهرونداني كه در رابطه با عملكرد مركز 1888 انتقاد، پيشنهاد ، شكايت و تشكر دارند نيز مي توانند روي صندوق صوتي اين مركز پيام بگذارند.

وي در خصوص نحوه پيگيري ييامهاي صندوق هاي صوتي گفت: ضمن ارجاع پيام به مسئول مربوطه، واحد پاسخگويي مركز 1888 با شهروندان تماس گرفته و موضوع را تا حصول نتيجه پيگيري خواهد نمود.

به گفته محمودي در حال حاضر تعدادي از مسئولان شهرداري نظير معاونت امور مناطق، معاونت شهرسازي، معاونت خدمات شهري، مدير مركز 1888، شهرداران مناطق 22 گانه تهران، مدير سامانه 137 و ديگر مسئولان شهرداري داراي صندوق صوتي هستند.