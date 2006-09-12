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۲۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۷:۱۰

رئيس ستاد انتخابات شوراهاي جمعيت آبادگران جوان معرفي شد

با تصويب شوراي مركزي جمعيت آبادگران جوان ايران اسلامي، ساسان شاه ويسي به عنوان رئيس ستاد انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا معرفي شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اعضاي ستاد انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستاي جمعيت نيز انتخاب شدند كه به زودي فعاليت خود را آغاز مي كنند.

جمعيت آبادگران جوان ايران اسلامي ازاعضاي علاقه مند جهت مشاركت دعوت به همكاري كرد.

کد مطلب 379404

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