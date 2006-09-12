دو ماه است در بستر بيماري هستم / فدراسيون تاكنون سراغي از من نگرفته است

فريدون اصفهانيان در گفتگو با خبرنگار ورزشي مهر در مورد وضعيت بيماري اش گفت: "نزديك به دو ماه است از ناراحتي كبدي رنج مي برم و عليرغم تلاش پزشكان معالج و مصرف داورهاي تجويزي هنوز بهبودي كامل حاصل نشده است."



اين داور بين المللي فوتبال افزود: "چندي پيش در بيمارستان دي تهران بستري بودم كه با توصيه پزشكان به زنجان برگشتم و در حال حاضر در منزل استراحت مي كنم."



اصفهانيان در خصوص اينكه آيا مسئولان فدراسيون فوتبال و كميته داوران كمكي به حل اين مشكل داشته اند يا نه گفت : "كميته داوران در جريان بيماري من قرار دارد، ولي تاكنون هيچكدام ازمسئولان فدراسيون سراغي از من نگرفته و حتي يك تماس تلفني با من نداشته اند و البته بنده هم توقعي از كسي ندارم."

داور محجوب زنجاني درباره اينكه اين بيماري احتمالا چه مدتي به طول مي انجامد و او چه زماني به ميادين فوتبال بازخواهد گشت گفت : "اينكه دوره درمان بيماري ام تا چه زماني طول بكشد مشخص نيست، ولي پزشكان معالج نهايت تلاش خود را در اين زمينه بكار گرفته اند كه از تمام آنها صميمانه تشكر و قدرداني مي كنم."



اصفهانبان ادامه داد: "درباره بازگشتم به ميادين فوتبال نيز بايد بگويم فصل قبل آخرين سال حضورم درصحنه مسابقات ليگ برتر بود و در واقع در ليگ گذشته از دنياي داوري خداحافظي كردم تا داوران جوان بتوانند شايستگي هاي خود را در اين عرصه به نمايش بگذارند."



وي در پايان گفت: "از جامعه فوتبال و تمام اهالي ورزش مي خواهم براي سلامتي ام دعا كنند."