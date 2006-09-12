قدرداني رايس از سوريه به خاطر جلوگيري از حمله به سفارت اين كشور دردمشق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، كاندوليزارايس وزير امورخارجه آمريكا كه امروز درهاليفاكس كانادا در كنفرانس خبري سخن مي گفت، تصريح كرد : مي خواهم بگويم كه ما از دخالت نيروهاي امنيتي سوريه براي كمك به تضمين امنيت سفارتخانه ما دراين كشور تقدير و تشكر مي كنيم .

وي افزود : همچنان دانستن اينكه چه كسي ممكن است مسئول حمله به سفارتخانه آمريكا در دمشق باشد، بسيارزود است .

سفارت آمريكا دردمشق پيش ازظهر امروز مورد تعرض و حمله عناصر مسلح قرار گرفت كه طي آن سه مهاجم كشته ونفر چهارم مجروح شد .دراين حمله يكي از نيروهاي ضد شورش سوريه جان خود را از دست داد.

وزير خارجه آمريكا دراين باره اظهارنظر كرد كه به نظر مي رسد آمريكاييها درسفارت درسلامت به سر مي برند و اين خبر بسيار خوبي است و من به خانواده كه فرزندشان را دراين درگيري از دست دادند، تسليت مي گويم .

رايس ياد آورشد : من معتقدم كه سوريها به اين حمله به شكلي پاسخ دادند كه امنيت كارمندان درداخل سفارت آمريكا را تضمين كرد و ما از اين واكنش سوريها خيلي خيلي تشكر مي كنيم .