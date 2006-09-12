انتخاب آتي جدي ‌ترين دستور كار حزب موتلفه است/ منافع اروپا در عدم تبعيت از آمريكا و همراهي با ايران است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، محمد نبي حبيبي كه پس از نشست دبيران حزب موتلفه‌ اسلامي سخن مي ‌گفت، با بيان اين مطلب و با اشاره به تازه‌ ترين گفتگوهاي جمهوري اسلامي ايران با اتحاديه اروپا، افزود: لاريجاني در گفتگو با سولانا توانسته است بخش قابل توجهي از ابهامات را برطرف كند و به پيشرفت هايي نايل شود اين نشان مي‌دهد كه راه اعتماد سازي متقابل در سايه گفتگوها باز است.

وي با اشاره به عصبانيت آمريكا از روند گفتگوها اظهار داشت: خردورزي در شرايط كنوني اقتضا دارد كه آمريكايي‌ها از اعمال فشار و خشونت دوري گزينند و تلاش كنند براي حفظ صلح جهاني ازعقل و منطق پيروي كنند نه چنان باشند كه وزير خارجه روسيه مي ‌گويد "واشنگتن به تقابل فكر مي‌ كنيد".

حبيبي همچنين ادامه داد: در شرايط كنوني آمريكا در روابط ايران با اروپا اخلال مي ‌كند، به عقيده ما پرونده هسته ‌اي ايران بهانه ‌اي است تا آمريكا به اهداف خود در برهم زدن روابط ايران با اروپا و نيز چين و روسيه برسد. ما اين واقعيت را به خوبي درك مي‌ كنيم؛ نمي ‌دانيم آيا چنين درك متقابلي در آن سوي ميز مذاكرات وجود دارد يا نه، به همين دليل ما از استمرار گفتگوها تا رسيدن به نتايج مطلوب حمايت مي‌ كنيم.

دبيركل حزب موتلفه اسلامي در بخش ديگري از اظهاراتش سطح آمادگي حزب موتلفه براي برگزاري انتخابات آينده خبرگان، شوراها و مياندوره ‌اي مجلس شوراي اسلامي را يادآورشد: انتخاب آينده جدي ‌ترين دستور كار حزب موتلفه اسلامي است و اواخر همين هفته به حول و قوه الهي قرار است نشست مشتركي در شهر مقدس قم با حضور دبيران استانهاي حزب برگزار كنيم، دستور كار اين نشست مسايل مربوط به انتخابت آينده است. انشاالله توفيق زيارت مراجع عاليقدر و علماي بزرگوار را هم داشته باشيم و بتوانيم توشه‌هايي براي اين آزمون بزرگ الهي داشته باشيم.

وي در ادامه تعامل بين احزاب و گروههاي اصولگرا را در انتخابات آينده شوراها ضروري دانست و تصريح كرد: قدمهاي خوبي برداشته‌ايم و اميدواريم به نتيجه نهايي براي رسيدن به فهرست مشترك برسيم.

حبيبي در پاسخ به سوالي درباره‌ تقديم لايحه افزايش بودجه خريد بنزين از خارج نيز تصريح كرد: در خصوص خريد بنزين از خارج دقت‌هاي مالي و محاسباتي مندرج در ماده 73 قانون محاسبات عمومي ضروري است.

وي افزود: ما اطمينان داريم كه مجلس با در دست داشتن آمار و اطلاعات دقيق و محاسبات شفاف به اين لايحه رأي مقتضي مي‌دهد؛ همچنين مجلس بايد به نظر كارشناسان ديوان محاسبات و رأي هيأت ديوان در تفريغ بودجه سال 83 و بررسي لايحه مذكور اعتناي جدي كند.

دبيركل حزب مؤتلفه در ادامه در ارزيابي از آخرين تحولات لبنان و عراق و افغانستان اظهار داشت: با شكسته شدن محاصره هوايي و دريايي لبنان، حزب ‌الله يك گام ديگر به پيروزي در جنگ 33 روزه نزديك ‌تر مي‌شود. اوج نفرت از جنگ‌افروزان را در سفر بلر به منطقه به نحوي مي‌شود لمس كرد.

وي همچنين اضافه كرد: هر روزي كه مي ‌گذرد آمريكا بيشتر در باتلاق عراق و افغانستان فرو مي‌رود. اكنون در عراق آمريكايي ها در استقرار دولت نوري‌المالكي اخلال مي‌كنند و اين اخلال از طريق كمك به گروه‌هاي تروريستي براي ايجاد نا امني بخوبي مشهود است.

دبيركل حزب موتلفه اسلامي همچنين با استقبال از تصدي مسئوليت ارتش عراق توسط دولت اين كشور، اين موضوع را قدمي در راه پايان اشغالگري آمريكا دانست.

وي با اشاره به قطعنامه سازمان ملل درباره حضور نيروهاي خارجي در دارفور سودان اين موضوع را در راستاي مقاصد دشمنان جهان اسلام ارزيابي كرد.