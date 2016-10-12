فیلم/ سوگواری عاشورای حسینی در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، غم و ماتم شهادت سیدالشهدا(ع) و یارانش، امروز مردم دیندار و ولایتمدار جای جای استان مرکزی را به مکان های عزاداری کشاند و هزاران نفر از عزاداران حسینی با شور و غم به سوگواری روز عاشورا پرداختند.

جمع گسترده هیات های سینه‌زنی، زنجیر زنی و اقشار مختلف مردم در مساجد، حسینیه‌ها و سطح خیابان‌های استان عزاداری روز عاشورا را برگزار کردند و عشق و ارادت خود را به شهیدان دشت کربلا اینگونه نشان دادند.

در شهر اراک از اوایل صبح روز عاشورا، هیات های و دسته های عزاداری از مرکز شهر به سمت مصلای بیت المقدس این شهر حرکت کردند و در طی این مسیر به انجام برنامه های سینه زنی و زنجیر زنی و سوگواری پرداختند.