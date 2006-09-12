ايران تعليق پيش از آغاز گفتگوها را رد كرده است/ روسيه: نمي توان دستيابي برخي كشورهاي جديد به انرژي هسته اي را محدود كرد

به گزارش خبرگزاري مهر اين مقام كه گفته شده از افراد آشنا به موضوع هسته اي ايران و نزديك به نتايج گفتگوهاي اخير ايران با اروپاست در گفتگو با خبرگزاري مذكورگفت : خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا كانالي را به سوي ايران گشوده اما مسئول سياست خارجي اروپا همچنان تاكيد كرده كه ايران هنوز بايد پاسخي رسمي به تعليق غني سازي بدهد.

وي كه درازاي افشاي اين اطلاعات محرمانه خواست نامش فاش نشود، گفت كه آنها خوشحال خواهند شد كه بشنوند ايران غني سازي را متوقف كرده اما همچنان هدف حركت به سمت جلو و به شوراي امنيت براي اعمال تحريم است.

درهمين رابطه اخيرا سولانا و لاريجاني با انجام ديدارهايي دروين آن را مثبت و سازنده ارزيابي كردند و مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا ابراز اميدواري كرد كه هفته آينده نيز گفتگوهايي برگزار نمايند.

به گزارش ريانووستي، همچنين درهمين رابطه رئيس آژانس انرژي اتمي روسيه موسوم به "روس اتم" اعلام كرد كه نمي توان دستيابي برخي از كشورهاي جديد را به انرژي اتمي صلح آميز محدود كرد.



به اعتقاد "سرگئي كرينكو" دستيابي برخي از كشورهاي جديد را به انرژي اتمي صلح آميز را نمي توان محدود كرد.

وي امروز در سميناري كه به مناسبت چرخه سوخت هسته اي روسيه برگزارشد، اعلام كرد: "محدود كردن دسترسي كشورهاي جديد به توسعه انرژي اتمي صلح آميز نه با ابزار سياسي، نه اقتصادي و نه با تدابير ديگر امكان پذير نيست".