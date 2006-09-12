شيراك ازسرگيري گفتگوي بين ابومازن و اولمرت را ضروري دانست

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، وي به هنگام ديدارش با شيخ ناصرمحمد الاحمد الاصباح نخست وزيركويت در كاخ اليزه تاكيد كرد: ازسرگيري گفتگوهاي اسرائيلي و فلسطيني در سطوح بالا نياز شديد است .

جيروم بونافون سخنگوي رئيس جمهوري فرانسه درپايان ديداريك ساعته ونيمه نخست وزيركويت با شيراك گفت : رئيس جمهوري فرانسه بر ضرورت از سرگيري گفتگوي بين ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين وايهود اولمرت تاكيد كرد.

اولمرت و ابومازن بدون مشخص كردن زمان ديدارشان براي ديداربا هم اعلام آمادگي كردند اما به نظرمي رسد اين ديدارهمانند ساير ديدارها به شكست بيانجامد زيرا رژيم صهيونيستي حاضر به پذيرش تامين خواسته هاي فلسطينيان نيست .

رئيس جمهوري فرانسه از احتمال تشكيل دولت وحدت ملي فلسطين با هدف صلح استقبال كرد. فتح و جنبش حماس روز گذشته با تشكيل دولت وحدت ملي به رياست اسماعيل هنيه نخست وزيرتشكيلات خودگردان فلسطين موافقت كردند.

درهمين حال ناصر محمد الاحمد الصباح نخست وزيركويت در گفتگو با خبرنگاران گفت : اميدوارم فرانسه ازتمام سنگيني خود براي دستيابي به صلح در منطقه خاورميانه استفاده كند .وي افزود : موضع فرانسه نظارتي است واميدوايم كه دولت فلسطين بتواند براي صلح تلاش كند .

نخست وزير كويت ياد آور شد : كشورش با آنچه كه امروز در سرزمين هاي فلسطيني صورت مي گيرد و اقدامات اسرائيل درقبال فلسطينيان موافق نيست.

وي درسخنانش ازموضع فرانسه درقبال لبنان بويژه در زمينه نظامي و اعزام نيرو به جنوب لبنان قدرداني و تشكر كرد.