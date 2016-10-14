متفاوت ترین خانه دنیا را ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نیو اطلس، مایکل ینزن طراح و معمار برجسته ای در دنیا محسوب می شود که توانسته با ارایه طرح های خاص، تحولی چشمگیر در دنیای معماری ایجاد کند.

تازه ترین نوآوری وی سکونتگاهی موسوم به Malleable Autonomous Retreat House نام دارد که می توان آن را اقامتگاهی مدرن و متفاوت برای گذراندن پایان هفته یا تعطیلات مشابه به شمار آورد.

مهمترین ویژگی این اقامتگاه قابل تغییر بودن آن است به طوری که ساکنان خانه می توانند به سلیقه خود بخشهای مختلف آن را تغییر دهند.

بخشهای مختلف این خانه با استفاده از صفحات چوبی شکل گرفته که می توان آنها را با استفاده از موتورهای برقی یا به طور دستی جابجا کرد.

بدین ترتیب میزان نوری که به بخشهای مختلف خانه می رسد به راحتی قابل مدیریت خواهد بود. همچنین ساکنان خانه می توانند چشم اندازهای متنوعی برای خود ایجاد کنند.

استفاده از صفحات خورشیدی برای تأمین انرژی مورد نیاز ساکنان خانه ویژگی مهم دیگر آن به شمار می آید.

مایکل ینزن امیدوار است که این ایده را به زودی به یک ساختار واقعی در نیومکزیکو تبدیل کند.