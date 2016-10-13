تئاتر معلولان قروه حکم تأیید جشنواره امید آفرین را به نام خود زد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان یافتن دوره بازبینی آثار انتخابی برای چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر معلولان امید آفرین به میزبانی استان اصفهان، گروه تئاتر معلولان شهرستان قروه حکم تأیید دو اثر نمایشی را از آنِ خود کرد.

آثار راه یافته به جشنواره تحت عنوان های «یک دست صدا ندارد» در بخش کودک و نوجوان به همراه «فلانی و فلانی ها» در بخش صحنه ای و بزرگسال هستند.

لازم به ذکر است جشنواره بین المللی تئاتر معلولان امید آفرین برای چهارمین سال، آذر ماه سال جاری به مناسبت روز جهانی معلولان در استان اصفهان با حضور گروه های نمایشی داخلی و خارجی برگزار می گردد.