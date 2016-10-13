روز ۱۳ آبان نماد استکبار ستیزی در قزوین باشکوه برگزار خواهد شد

ایوب رحیمی در آستانه فرارسیدن ۱۳ آبان گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سیزده آبان در تاریخ انقلاب اسلامی برگی زرین و مقطعی حساس و مناسبتی پر خاطره است، بخصوص آنکه چهارده سال بعد از تبعید حضرت امام(ره) درهمین روز فرزندان امام و صدها دانش آموز و دانشجو در مقابل دانشگاه تهران و خیابان های اطراف با شعار «درود بر خمینی» و «مرگ بر شاه» پایه های حکومت را به لرزه در آوردند و با گلوله های مأموران شاه به خاک و خون غلتیدند.

وی بیان کرد: دانش آموزان همچون سایر گروه های ملت در اطاعت از فرمان حضرت امام (ره) که همه را دعوت به مبارزه بی امان با رژیم امریکایی شاه می کرد سر از پا نمی شناختند و نجات اسلام را در پیروی کامل از امام (ره) سازش ناپذیر می دانستند.

رحیمی تصریح کرد:شکوه سیزدهم آبان راپاس میداریم زیرا مردانگی و فتوت ایثار و از خود گذشتگی و دشمن ستیزی با سران کفر را مقدس می دانیم.

وی اضافه کرد: مراسم ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و استکبار ستیزی است و به همین دلیل لازم است با مشارکت و همراهی همه دستگاههای اجرایی برای برگزاری مراسم این روز همه تلاش کنیم.

وی افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در هیچ زمینه ای امریکا به نفع ما کوتاه نیامد و تاکنون نیز هرگونه توطئه ای را علیه نظام جمهوری اسلامی طراحی و اجرایی کرده و این رویکرد نشان می دهد خوس استکباری هرگز تغییر نمی کند و رفتاری دائمی برای این کشورهاست.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین یادآورشد: با تجربه حوادث تلخ تاریخی امروز دیگر برای همگان در خصوص دشمنی امریکا هیچ شکی وجود ندارد و باید مراقب باشیم و راههای نفوذ و رخنه و آسیب را ببندیم.

رحیمی تصریح کرد: به فرموده مقام معظم رهبری بایستی در مقابل دشمنی و توطئه های دشمنان ایستادگی و مقاومت کنیم و دولت هم در این زمینه اعتقاد راسخ دارد و هر جا لازم باشد با رهنمودهای رهبری همه تبعیت کرده و در مسیر هستیم تا هیچ آسیبی به نظام و انقلاب وارد نشود.

وی گفت: در مبارزه با استکبار و گرامیداشت روز ۱۳ آبان با حفظ وحدت و انسجام بایستی همه به میدان بیاییم و اتحاد خود را در مقابل دشمنان به نمایش بگذاریم.

رحیمی استقبال گسترده مردم از رییس جمهور را نمونه ای از وحدت و همدلی در استان اعلام کرد و افزود: در استقبال از رییس جمهور از همراهی حجت الاسلام عابدینی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین تشکر می کنیم زیرا ایشان همراه و همگام با استاندار در این مراسم شرکت و بیانیه های مشترکی را صادر کردند.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار یادآورشد:همه باید به دشمنان نشان دهیم در مواقع حساس و ضروری یکپارچگی و وحدت در میان آحاد مردم و گروههای سیاسی ایران اسلامی وجود دارد و درمواقع ضروری همه به صحنه آمده و در دفاع از نظام اسلام تلاش می کنند.

وی بر ضرورت تبلیغات محیطی در روز ۱۳ آبان در استان تاکید کرد و افزود: حجم تبلیغات در سطح شهرهای استان بایستی به گونه ای باشد که مردم آن را مشاهده و احساس کنند و هماهنگی لازم برای این امر در بین دستگاههای اجرایی ذیربط انجام شود تا کارها مطلوب باشد.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان گفت: فضاسازی و اطلاع رسانی لازم می بایست از سوی رسانه های مکتوب و گروههای اجتماعی در فضای مجازی صورت گیرد تا برای همه اقشارجامعه بویژه دانش آموزان و نسل جدید اهمیت این روز تبیین شود.

رحیمی بیان کرد: همراهی دانشجویان و اساتید در دانشگاهها و فرهنگیان و معلمان در همراهی با دانش آموزان و شرکت در مراسم ۱۳ آبان بسیار مهم است و امیدواریم با همراهی تمامی گروهها شاهد برگزاری مراسمی باشکوه علیه استکبار جهانی در این روز باشیم.

وی با گرامیداشت یاد همه شهیدان این روز بزرگ اظهارداشت: خاطره سیزده آبان همیشه در جانها جاودان است و در روز ۱۳ آبان نیز صدای انقلاب که برخاست، دلهای پاک نسل جوان به تپش افتاد، چرا که نهضت اسلامی به آنها احساس غرورانگیز شخصیت و معنویت می داد.

رحیمی گفت: سیزدهم آبان روزی است که جوانه های سبز ایمان رویید و دانش آموزان مسلمان به نشانه اعتراض به حکومت، در دانشگاه تهران اجتماع کردند و تاریخ، شاهد خون به ناحق ریخته آنان شد و دانش آموزان انقلابی برخاستند تا نورگوهر دانش و دانش آموزی را در آیینه حماسه و دلیری بتابانند و غبار خودباختگی را از سیمای مدرسه بروبند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین اضافه کرد: دانش آموزان برخاستند تا انقلاب ننشیند و فریاد کردند تا جهان، پیام انقلاب را بشنود و اینک ما مانده ایم با خاطرات آن روزها و می دانیم که امروز اگر به سایه راحت نشسته ایم، مدیون استقامت شهیدانی هستیم که در آشوب ظلمت چیره، به مصاف شب رفتند تا ایمان خفته انسان را به سامان صبح برسانند.

وی یاد همه شهیدان دانش آموز را گرامی داشت و از دانش آموزان خواست باحضور در مراسم باشکوه این روز خاطره سیزدهم آبان را بار دیگر در اذهان جاودانه کنند.