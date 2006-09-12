احمد شاه مسعود خواهان اسلامي منطبق با دنياي امروز بود / مسعود قلب تپنده تاريخ و الهام بخش آينده است

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، اين استاد دانشگاه كه عصر امروز در مراسم تجليل از ياد و خاطره احمد شاه مسعود سردار ملي افغانستان در تالار سيد الشهدا(ع) سخن مي گفت، تصريح كرد: تاريخ افغانستان لبريز از اتفاقاتي بود كه در آن مردم مبارزه كرده اند و شاهان و اربابان با دشمن تن به سازش داده اند ولي مسعود از اين دست نبود.

دكتر وحيد بينش استاد دانشگاه باقر العلوم (ع) قم در سخنراني خود ابتدا به تشريح ويژگي هاي شخصيتي و اعتقادي شهيد مسعود پرداخت. وي دراين باره اظهارداشت : بزرگ ترين ويژگي مسعود دفاع ازحاكميت ملي افغانستان بود.

اين استاد دانشگاه افغانستان را در زمره كشورهايي دانست كه سلطه استعمار در آنها برقرار نشده و افزود: اين كشور با وجودي كه ايستادگي در برابر امپراتوري انگليس را پشت سر گذاشت اما در زمان مسعود با مقوله استقلال با انگيزه بيشتري توجه كرد.

دكتر بينش، مساله احياي ارزش هاي جهادي را نيز از ديگر خصلت هاي اين مجاهد شهيد برشمرد و افزود: شهادت او بر اساس مدارك موجود به دست كساني صورت گرفت كه 2 روز بعد حادثه 11 سپتامبر را به وجود آوردند؛ افتخار بزرگ او اين بود كه مبارزه را با كوچك ترين اسلحه ها آغاز كرد و هيچ گاه سنگر مقاومت را ترك نكرد و از اين كه ما نتوانستيم سهم خود را بعد از فروپاشي شوروي به دنيا اعلام كنيم و روشن سازيم كه روس ها چه جناياتي در حق مردم ما روا داشتند، بايد تاسف خورد.

وي به تاثير احمد شاه مسعود در رهايي از قيود قومي و قبيله اي در حين مبارزه و تقويت يكپارچگي و وفاق ملي اشاره كرد و گفت: امروز زمرمه هايي به گوش مي رسد كه افغانستان را به سمت نا امني هدايت مي كند.

"عده اي تحليل مي كنند كه افغاني ها با سابقه زندگي قبيله اي خود ذاتا شرور و خشن و غير مدني اند و نظام مردم سالار هيچگاه برآنان حاكم نمي شود اما اين ازجمله اتهامات ناروايي است كه نقيض آنها بارها با شركت مردم در انتخابات و حضورهاي سياسي شان ثابت شده است".

بينش در ادامه با انتقاد از حضور نيروهاي خارجي در افغانستان و عدم ياري رساني از سوي دولت پاكستان براي ايجاد امنيت در منطقه، ادامه داد: تحليل ديگر بر اين نكته تاكيد دارد كه دولت ضعيف است و توانايي ايجاد امنيت را در كشور ندارد؛ بخشي از اين تحليل ممكن است درست باشد اما بايد گفت كه حامد كرزي بعد از كسب قدرت به راي مردم اعتماد نكرد و كابينه اش را سياسي و حزبي برگزيد و امروز دنيا جو خطرناك و مسمومي را در برابر ما ايجاد كرده است.

اين محقق و كارشناس مسائل افغانستان تاكيد كرد: دولت كرزي در بسياري از برنامه ها نتوانست مطابق خواست مردم عمل كند؛ امروز وضعيت آموزش، اقتصاد و ... در اين كشور چندان خوب نيست و با وجود كمك هاي صورت گرفته، رفاه و امكانات مهيا نشده است.

وي با تاكيد بر اين كه پشت كردن به مردم هنر نيست، افزود: دولت پاكستان همكاري مناسبي براي رفع معضلات و خشكاندن ريشه هاي تروريسم با افغانستان ندارد، در حالي كه ثبات در افغانستان به نفع كل منطقه است و اين آتش مي تواند دامن كشورهاي همسايه را نيز بگيرد.

دراين نشست دكتر داود هرميداس باوند استاد دانشگاه با اشاره به دوران استعمار ستيزي و مبارزات آزادي خواهانه و استقلال طلبانه شهيد شاه مسعود، از آن فقيد به عنوان يك استراتژيست شايسته نام برد و افزود: مسعود شخصيتي واقع نگر و خواهان صلح بود كه از همه راه هاي منتهي به آرامش و صلح و توسعه جامعه استقبال مي كرد.

وي افزود: احمد شاه مسعود نگرشي اعتدالي وغيرخشونت آميزداشت و صرفا بر ارزش هاي انساني همسو با منطق انسان دوستي و اومانيستي و متكي بر اصول حقوق بشر و دموكراسي تاكيد مي كرد.

اين استاد دانشگاه اضافه كرد: تاريخ همواره قهرمانان گوناگوني را به ياد داشته است؛ قهرماناني افسانه اي و اسطوره اي همچون آرش و آشيل و زيگفريد و يا انسان هايي واقعي همچون ژاندارك و آگوستوس و كوروش كه در جامعه خود تاثير گذار بوده اند.

باوند با تاكيد بر ذكاوت نظامي احمد شاه مسعود گفت: او اقدامات دشمنان را همواره پيش بيني مي كرد و با توجه به شناختي كه از آنان داشت آرايش نظامي خود را تنظيم مي كرد؛ روش ها و واكنش هاي هوشمندانه داشت و لقب شير پنجشير را اخذ كرد.

وي به نامه اين مجاهد نستوه در سال 1998 به مردم آمريكا اشاره كرد و ادامه داد: سردار ملي افغانستان در اين نامه گفت "مردم ما در راه آزادي بيش از يك ميليون پانصد هزار شهيد تقديم كردند و همه اينها به خاطر ارزش هاي مشترك بشري مثل آزادي و توسعه و رفاه اجتماعي بوده است".

اين كارشناس روابط بين الملل تصريح كرد: مسعود ذكر مي كند كه جامعه افغانستان با نارسايي هايي روبروست و يك علت آن اين است كه مردم اين كشور به لحاظ سياسي، معصوم و آسيب پذير و بي تجربه بوده اند؛ او همچنين اذعان مي كند كه ممكن است برخي افاغنه هم دچار خودبزرگ بيني باشند ولي هيچ يك از اينها دليلي بر سوء استفاده دشمن از ما نمي شود.

دكتر باوند با تاكيد بر اين كه مسعود طالبان را ساخته و پرداخته قدرت هاي جهاني مي داند و بر ادامه مبارزه نيز تاكيد دارد، گفت: او طالبان را نه نماينده ارزش هاي اسلامي و نه نماد جامعه افغانستان يا نمود ميراث فرهنگي آن سرزمين، بلكه آن را دستاويزي براي سلطه گران تلقي و اعلام مي كند كه ما بيشتر خواهان گفتگو هستيم و تا جايي كه مي توانست از جنگ پرهيز مي كرد.

اين كارشناس امور افغانستان به اعتقاد شهيد احمد شاه مسعود به قواعد دموكراسي اشاره و خاطرنشان كرد: آن فقيد معتقد بود كه اين روش سياسي پديده اي واحد در جهان نيست و بايد آن را با سوابق تاريخي هر سرزميني تطبيق داد؛ بنابر اين انتخاب اول خود را دموكراسي بر اساس ارزش هاي فرهنگي و تاريخي كشور خود مي دانست.

وي اضافه كرد: مسعود بارها گفته بود مساله طالبان تنها مربوط به افغانستان نيست و به كل منطقه مربوط مي شود و براي منطقه و بلكه كل جهان خطرناك است. او پيش بيني مي كند كساني كه راه همكاري با طالبان را در پيش گرفته اند، روزي متوجه اشتباه خود مي شوند كه اين پيش بيني هم در پيامدهاي بعد از 11 سپتامبر به اثبات رسيد.

باوند با تاكيد بر اسطوره ايراني سياوش گفت: مرگ قهرمانان قلب تپنده تاريخ و الهام بخش آينده است و عقايد، ارزش هاي بشر دوستانه و نظرات اين شهيد نيز بعد از شهادت او همواره جاودان باقي خواهد ماند.

اين گزارش مي افزايد؛ پيش از سخنراني ها، پيام حامد كرزي رئيس جمهور افغانستان در سالروز شهادت احمد شاه مسعود توسط دكتر عبدالغفور آرزو مستشار سفارت افغانستان در ايران قرائت شد.

در بخش هايي از پيام رئيس جمهور افغانستان آمده است: در كشور ما هجده سنبله (شهريور) به عنوان روز شهيد تجليل مي شود؛ در اين روز شخصيت ملي و جهادي ما به شهادت رسيد و مردم افغانستان هميشه به خاطر آزادي، فداكاري و قهرماني هاي او اين روز را گرامي مي دارند.

اين پيام با اشاره به رشادت هاي مقاومت هاي مردم افغانستان مي افزايد: اين شهيد براي گرم نگه داشتن سنگرهاي مقاومت با عشق آتشين به وطن در جذب جوانان موفق عمل كرد و اقدامي ستايش برانگيز داشت؛ او براي هميشه در اذهان ما زنده و تجليل از روز شهيد سزاوار است و ما هر سال اين روز را با شكوه و جلال تجليل مي كنيم.

در بخش هاي ديگر اين مراسم كه به همت سفارت افغانستان در ايران و با حضور مسئولان وزارت امور خارجه كشورمان و چهره هاي برجسته دانشگاهي برگزار شد، مهدي فرخ و عبدالكريم تمنا از شعراي افغان شعرخواني كرده و روشن و قادري نيز خاطراتي از رشادت هاي شهيد احمد شاه مسعود براي حضار بيان كردند.

اين مراسم با پخش فيلمي از زندگي شهيد احمد شاه مسعود شير دره پنجشير و سردار ملي افغانستان به پايان رسيد.