تداوم راه شهدا بهترین یادواره برای آنها/ خون شهید جریان ساز است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن حمیدزاده صبح دوشنبه در یادواره شهدای روستای بدشت از توابع شاهرود با حضور امام جمعه، مسئولان و مردم شهیدپرور این شهرستان، ضمن اشاره به اینکه قرائت وصایای شهیدان و عمل به آنها بهترین گرامیداشت برای آن بزرگواران است، ابراز داشت: شهدا شمع محفل بشریت هستند و این گفته امام راحل ما را با مفهومی آشنا می سازد که آن را به مثابه چراغ راه سعادت می نامیم لذا شهدا راهنمای این راه هستند.

وی با تاکید بر اینکه خون شهید جریان ساز است، افزود: ادامه دادن راه او در کنار گام نهادن در راه سعادت معنا می شود چرا که خداوند منان می فرمایند «نباید مجاهدان فی سبیل الله را کشتگان بنامید چرا که آنها مقامی بلند مرتبه نزد من دارند».

معاون پارلمانی پدافند غیرعامل کشور با اشاره به ایام سوگواری اباعبدالله(ع)، گفت: ایام محرم بهترین فرصت برای گرامیداشت یاد شهدا است شهدایی که با تاسی از مولایشان در راه عزت و اقتدار اسلام جان خود را از دست دادند تا امروز بهشت برین نصیبشان شود.

حمیدزاده بیان داشت: شهدا در راهی گام نهادند که با خط سرخ خون حسین(ع) مطهر و مزین است و این خون است که عامل ماندگاری اسلام و عاشورا محسوب می شود.

وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر، استکبار ستیزی، ایثار و غیرت دینی درس‌هایی هستند که سید الشهدا(ع) برای ما گذاشته اند و امروز این آرمان ها تک تک در وصایای شهدای گرانقدر متبلور می شود.

معاون پارلمانی پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه مردم ایران اسلامی در کنار شیعیان جهان، شهادت طلبی را به خوبی می شناسند، گفت: ما بهترین مردم را داریم مردمی که با دست خالی و با سلاح ولایتمداری انقلاب کردند و در مقابل تمام استکبار جهانی ایستادند تا آرمان های امام راحل(ره) و شهدا بدون خدشه به نسل جوان منتقل شود.

حمیدزاده با بیان اینکه نسل جوان انقلاب اسلامی امروز ایمانی راستین به ارزش های انقلاب دارند، ابراز داشت: این انتقال مفاهیم انقلابی به نسل جدید است که باعث می شود شهدای متولد دهه ۷۰ما در سوریه تن در مقابل گلوله کفر قرار دهند تا اسلام برحق، اسلام ناب محمدی و اسلام راستین، استوار تر از همیشه در جهان پیام رسانی کند.

وی افزود: مردم ما سخت ترین مشکلات را در اوایل انقلاب، ترورهای داخلی، منافقان، جنگ تحمیلی، تحریم ها و مشکلات اقتصادی، تحمل کردند و امروز به فضل خدا در منطقه و جهان سرآمد کشورهای دیگر هستند و این ایستادگی با تاسی از خون سرخ حسین(ع) به دست می آید.