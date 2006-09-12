قدرت نظامي با پشتوانه فرهنگ ايثار بر قدرت هاي استكبار فائق مي گردد

به گزارش خبرگزاري مهر، سردارسرتيپ پاسدارعليرضا افشار كه در همايش مسئولان امور ايثارگران وزارت جهاد كشاورزي سخن مي گفت، ازفقدان اولويت در امور فرهنگي كشور و عدم تامين بودجه و اعتبارات و نيروي انساني لازم در اين زمينه، ابراز تاسف كرد.

معاون فرهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح كه موضوع سخنراني خود را به نقش جهادگران و تاثير فرهنگ جهادي بر نسل امروز، عملكرد گذشته جهاد سازندگي و رسالت كنوني جهادگران و لزوم پرداختن به ارتقاء منزلت ايثارگران در كشور اختصاص داده بود، اظهار داشت: از دولت انتظار مي رود به موازات برنامه هاي گسترده اقتصادي و عمراني به وضعيت فرهنگي كشور نيز توجه بيشتري داشته باشد.

عضو سابق شوراي مركزي جهاد سازندگي با يادآوري روند فعاليت هاي جهاد سازندگي در دهه هاي گذشته، افزود: هنوز هم بايد از جهاد و سپاه به عنوان دو بال انقلاب اسلامي ياد كرد و سپاه در حوزه دفاعي و امنيتي و جهاد در حوزه سازندگي بايد مروج فرهنگ بسيجي و فرهنگ جهادي باشند.

وي افزود: اگر روحيه انقلابي كه جهاد سازندگي درعرصه اداري و اجرايي پايه گذاري كرد، فراگير مي شد و تحت الشعاع جريان سنتي قرارنمي گرفت، مثل بسيج مي توانست فرهنگ جهادي را درادارات وحتي اصناف وبخش خصوصي وبه خصوص مديريت ، تئوريزه و نهادينه كند.

معاون فرهنگي و تبليغات دفاعي ستاد كل نيروهاي مسلح در ادامه به مشكلات ارتقاء جايگاه فرهنگ ايثار در جامعه اشاره كرد و در خصوص فرهنگ ايثار گفت: ايثار فصل مشترك و پايه فرهنگ بسيجي و جهادي است؛ يعني روحيه ايثار و ايثارگري شهادت طلبي نظير اخلاص در كارها، ساده زيستي، شجاعت در حوزه دفاع و امنيت در قالب فرهنگ بسيجي نمايان مي شود و در حوزه اجرايي و سازندگي در قالب فرهنگ جهادي بايد تعريف شود.

سردار افشار با گراميداشت ياد و خاطره جهادگر فقيد دكتر حسيني كه در سازمان امور استخدامي سابق و سازمان مديريت و برنامه ريزي مسئوليت طرح مطالعاتي تعريف مديريت جهادي را بر عهده داشت، از مسئولان ذيربط خواست تا كار آن مرحوم را پيگيري كنند.

وي با اشاره به فعاليت هاي مطالعاتي و تحقيقاتي صورت گرفته درباره نقش فرهنگ در اقتدار ملي و توسعه همه جانبه گفت: عوامل اقتدار ملي كه با 5 مولفه اقتصادي، سياسي، فرهنگي، نظامي و علمي تعريف مي شوند در هر كشور يكي از مولفه هاي ذكر شده داراي موقعيت برتر و پشتوانه ساير مولفه ها تلقي مي شوند.

افشار افزود: در ايران مزيت نسبي در اقتدار ملي با مولفه فرهنگ است و استكبار جهاني از انتقال و گسترش فرهنگ انقلاب اسلامي به ديگر جوامع احساس تهديد مي كند؛ قدرت نظامي با پشتوانه فرهنگ ايثار و شهادت طلبي توانسته است بر قدرت هاي استكباري فائق آيد.

وي مشكل اصلي در اقتصاد كشور را هم فرهنگي دانست و شرط شكوفايي اقتصاد را اصلاح فرهنگ اقتصادي جامعه عنوان كرد و گفت: مردم ما اجناس خارجي را به اجناس ايراني ترجيح مي دهند و اگر اجناس مشابه خارجي و در همان حد و كيفيت باشد باز تمايل به اجناس خارجي دارند كه همه اين مسائل به فرهنگ بر مي گردد.

معاون ستاد كل نيروهاي مسلح با تاكيد بر اين كه ترويج فرهنگ ايثار پايه توسعه در همه بخش ها است، خاطر نشان كرد: تا فرهنگ مصرف در جامعه اصلاح نشود و سختي ها را تحمل نكنند و عرق ملي گسترش و تعهد و وجدان كاري ارتقاء نيابد، نمي توان به مرحله اي رسيد كه توازن يا برتري را در رقابت مثبت احياء نمود. بنابراين مشخص مي شود ؛ .

سردار افشار در ادامه خطاب به مديران ايثارگر وزارتخانه ها و سازمان ها گفت: گر چه تامين خدمات ايثارگران مهم است ولي آنچه مهم تر از آن است، منزلت اجتماعي آنهاست و همه بايد تلاش كنند تا همواره شأن و منزلت ايثارگران ارتقاء يابد؛ چرا كه اگر مسكن، معيشت و رفاه ايثارگران تامين شود و ايثار و ايثارگري در جامعه قرب نداشته باشد، اهداف و آرمان هاي ايثارگران تحقق نيافته است.

وي ملت ايران را مردمي نجيب و اصيل دانست و گفت: اين وظيفه مديران و سازمان هاي فرهنگي كشور است كه عموم مردم را در جريان برنامه هاي فاخر و تبليغي اثر بخش قرار دهند اما متاسفانه در حوزه فرهنگي ضعف ها و مشكلات زيادي داريم و اكثر برنامه هاي فرهنگي و ارزشي براي مخاطبان خاص برنامه ريزي مي شود و همين رويكرد مانع حضور چشمگير همه مردم در اين برنامه ها شده است.

فرمانده سابق نيروي مقاومت بسيج الگو سازي از ايثارگران دفاع مقدس و به خصوص جهاد سازندگي را مورد تاكيد قرار داد و گفت: الگوسازي كاري بسيار فني، پيچيده، سخت و دير بازده است اما لازم است در بخش هاي دولتي و غير دولتي با حوصله و درايت دنبال شود كه برپايي يادواره هاي شهدا بخش كوچكي از الگوبرداري مطلوب است.

وي گفت: ما شهيدان بزرگواري همچون رضوي، طرح چي، شوريده، و ساجدي را داريم كه از شخصيت، افكار و رفتار آنها اطلاعي نداريم و مردم براي شهداي بزرگي همچون همت، خرازي، صياد شيرازي، فهميده و نظاير آنها احترامي بيش از هنرپيشه ها و ورزشكاران قائل هستند اما از آنها شناخت كافي ندارند تا در زندگي الگو قرار دهند.

معاون فرهنگي و تبليغات دفاعي ستاد كل نيروهاي مسلح اين وظيفه كه با شيوه هاي كاملا تخصصي و موثر، نسبت به الگو برداري از شخصيت هاي محبوب و ايثارگر اقدام شود را متوجه دست اندركاران عرصه هنري و ادبي و بخصوص صدا و سيما دانست.

به گزارش مهر، سردار سرتيپ پاسدار افشار به 3 محور اساسي از وظايف مديران و ايثارگران اشاره كرد و گفت: ارتقاء منزلت اجتماعي ايثارگران، تعميق و تعميم فرهنگ ايثار در جامعه و زمينه سازي براي ايفاي نقش خانواده هاي ايثارگران در فرهنگ سازي از مهم ترين وظايف فرهنگي مديران و مشاوران امور ايثارگران سازمانهاست.

وي يكي از كارهاي بسيار موثر براي ترويج فرهنگ و روحيه جهادي در ميان مسئولان، مردم ، اصناف و بخش خصوصي را راه اندازي اردوهاي جهادي دانست و اظهار داشت: ساعت ها سخنراني به اندازه عمل يك مدير كه نشأت گرفته از ارزش ها و تعهد كاري باشد، اثر ندارد و محبوبيت دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور كه به ساده زيستي ، مردم داري شهره است و قاطعيت در برابر دشمن را به صورت شبانه روز در دستور كار دارد، بر همين اساس است.

افشار در پايان اظهار اميدواري كرد كه بتوان بخش فراموش شده ترويج فرهنگ جهادي كه از طريق اعزام نيروهاي داوطلب براي محروميت زدايي به محروم ترين مناطق كشور صورت مي گيرد را احياء كرده و در ميان نسل كنوني كه مديران و مجريان آينده كشور هستند، گسترش داد.

در اين همايش كه مشاور وزير و مسئول هماهنگي امور ايثارگران و مسئولان ايثارگران معاونت ها، سازمان ها، شركت ها و موسسات تابعه وزارت جهاد كشاورزي حضور داشتند، احمد خدا كرمي مشاور وزير به تشريح اهداف، برنامه ها، فعاليت هاي كنوني و برنامه هاي آتي وزارت جهاد كشاورزي در زمينه ارائه خدمات به ايثارگران و اقدامات فرهنگي پرداخت.