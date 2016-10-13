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۲۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۰

رئیس سازمان امداد و نجات خبر داد؛

ارائه خدمات درمانی و امدادی به ۱۰ هزار عزادار حسینی

ارائه خدمات درمانی و امدادی به ۱۰ هزار عزادار حسینی

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر با اشاره به ارائه خدمات امدادی و پزشکی به بیش از ۱۰ هزار نفر در روز عاشورا گفت: این خدمات با برپایی ۴۳۶پست موقت و سیار امدادی در سراسر کشور انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، دکتر ناصر چرخساز با اعلام گزارش پایانی عملیات خدمات رسانی به عزاداران حسینی در تاسوعا و عاشورای حسینی، اظهارداشت: : از ساعت ٨ صبح روز سه شنبه ۲۰ مهرماه  تا ساعت ٨ صبح امروز (۲۲مهرماه) از میان ۱۰ هزار و ۴۰۳ مراجعه کننده به پست های موقت و سیار جمعیت هلال احمر در سراسر کشور، ۸‌هزار و ۶۳۹ تن از خدمات پزشکی شامل تست قند خون و فشار خون بهره مند شدند.

وی به ارائه خدمات درمان سرپایی به ۲ هزار و ۴۶۱ تن از هموطنان اشاره کرد و یادآور شد: ۷۳ تن از هموطنان نیز برای ادامه روند درمان به وسیله آمبولانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس سازمان امداد ونجات جمعیت هلال احمر با اشاره به  برپایی ۴۳۶ پست سیار و موقت جمعیت هلال احمر در سراسر کشور، تاکید کرد: ۶۹۳ تیم عملیاتی متشکل از ۳ هزار و ۷۶ امدادگر و نجاتگر به وسیله ۵۱۷ دستگاه خودروی عملیاتی و آمبولانس پ.وشش امدادی مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی در سراسر کشور را عهده دار بودند

کد مطلب 3794470

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