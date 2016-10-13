به گزارش خبرنگار مهر، این هفته گالری های تهران در حالی آثار عکس، تصویرسازی، حجم و نقاشی را به نمایش گذاشته اند که همچنان با قرار داشتن در دهه دوم ماه محرم برخی از این آثار مناسب حال و هوای این ماه به نمایش در می آید و برخی گالری ها نیز به همین مناسبت در تعطیلات به سر می برند. در ادامه نگاهی داریم به برخی از این افتتاحیه ها که فردا، ۲۳ مهرماه در گالری های پایتخت و مراکز فرهنگی و هنری برپا می شود.

نمایشگاه «این راز سر به مهر» در خانه هنرمندان ایران

نمایشگاه انفرادی نقاشی خط های امین هنامی با عنوان «این راز سر به مهر» ۲۴ مهر تا ۴ آبان ماه در گالری ممیز خانه هنرمندان ایران واقع در خیابان طالقانی، خیابان موسوی شمالی(فرصت)، ضلع جنوبی باغ هنر،خانه‌ی هنرمندان ایران برپاست.

همچنین نمایشگاه عکس علیرضا شکاری با عنوان «ماه تابان» با موضوع سوگواری ایام شهادت امام حسین (ع) در گالری فضای باز خانه هنرمندان ایران دایر است.

نمایشگاه «باغ سنگی» در گالری سیحون

نمایشگاه نقاشی های احسان برآبادی با عنوان «باغ سنگی» روز جمعه ۲۳ مهرماه در گالری سیحون افتتاح می شود.

آثار این نمایشگاه برگرفته از باغی در روستایی نزدیک شهرسیرجان است که توسط پیرمردی کر و لال و به دلیلی نامعلوم ساخته شده است.

در استیتمنت نمایشگاه آمده است: مجموعه حاضر، تجربیات تصویـری است که به مدد ترکیبی ذهنی از باغ سنگی درویش خان اسفندیارپور و درختـان سـربریده خیابان ولیعصـر تهــران به وجود آمده اند.

این نمایشگاه تا ۴ آبان در گالری سیحون واقع در خیابان وزرا، کوچه چهارم، شماره ۱۱ به جز روزهای دوشنبه و جمعه میزبان علاقمندان به نقاشی است.

نمایشگاه «یادآورده ها» در گالری آب انبار

اولین نمایشگاه انفرادی آویش خبره زاده در تهران تحت عنوان «یادآورده ها» در گالری آب انبار برگزار می شود. این نمایشگاه منتخبی از آثار هنرمند در طی دهه گذشته است و سفر هنری آویش خبره زاده را برای اولین بار در تهران در قالب نمایشگاه انفرادی به تصویر می کشد..

کلودیا جویا نمایشگاه گردان مستقل ایتالیایی این مجموعه را گردآوری کرده است.

آویش خبره زاده سال ۱۳۴۸ در تهران به دنیا آمد و بعد ها در بریتانیا، ماداگاسکار، ایتالیا و ایالات متحده آمریکا زندگی کرد. او هم اکنون ساکن واشنگتن دی سی است.

نمایشگاه «یادآورده ها» از ۲۳ مهر تا ۲۱ آبان در گالری آب انبار واقع در خیابان انقلاب، دروازه دولت، خیابان خاقانی، کوچه روشن منش، پلاک ۲ برپا می شود.

نمایشگاه «به رنگ عاشورا» موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

نمایشگاه «به رنگ عاشورا» شامل آثار هنرمندان تصویرگر، استادان نقاشی و کتیبه‌های عاشورایی اشعار محتشم در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) برپا شده است.این نمایشگاه تا پایان محرم در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) واقع در خیابان ولی عصر، بلوار اسفندیار میزبان علاقمندان خواهد بود.

نمایشگاه «تصویرسازی عاشورا» در نگارخانه لاله

نمایشگاه آثار تصویرسازی عاشورا با حضور هنرمندان تصویرگر در نگارخانه لاله برپاست.

نمایشگاه آثار «کارگاه یک روزه تصویرسازی عاشورا» با حضور هنرمندان اکبر نیکان پور، عطیه مرکزی، کیوان عسگری، کمال طباطبایی، علی بوذری، مهکامه شعبانی، رضا مکتبی، مانلی منوچهری ، جاوید رمضانی (مدیر سایت دوهفته نامه تندیس)، محمد قربانی(نقاش) این روزها در این نگارخانه برپاست.

نمایشگاه برای بازدید تا ۴ آبان از ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۴ تا ۱۹، به استثنای ایام تعطیل ادامه خواهد داشت.

علاقمندان می توانند برای بازدید به نگارخانه لاله، خیابان دکتر فاطمی، ضلع شمالی پارک لاله، جنب هتل لاله مراجعه کنند.

نمایشگاه «تلخابه» در گالری دنا

مجموعه ای از آثار نقاشی رفیعه هزاره در نمایشگاهی با عنوان «تلخابه» به‌ نمایش گذاشته می شود.

در بخشی از متن معرفی این نمایشگاه آمده است: فرم‌ ها و صورت های لغزان و مخدوش در نقاشی های رفیعه هزاره، به آنی در دیدگان مخاطب شکل می گیرند و بعد همچون آب که از میان انگشتان لیز می خورد، پخش می شوند و از ذهن می گریزند. مخاطب برای به خاطر آوردن هر تصویر باید بازگردد و دوباره و دوباره ببیندش و هربار خواسته و ناخواسته زهری را می چشد که نقاش از رنج زیستن برگرفته و در کارهایش باز آفریده است.

نمایشگاه «تلخابه» ۲۳ مهرماه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در گالری «دنا» به نشانی خیابان طالقانی، سپهبد قرنی، کوچه سوسن، شماره ۴ افتتاح می شود و تا ۲۸ مهر میزبان علاقمندان خواهد بود.

نمایشگاه «لوتی در منهتن» در گالری آرته

مجموعه ای از عکس های علی رنجبران با نام «لوتی ها در منهتن» به نمایش درمی آید. رنجبران در توضیح موضوع این نمایشگاه نوشته است: ما به جای مدرن شدن در واقع تنها مدرنیزه شده‌ ایم. یک سوءتفاهم بزرگ که در تغییر شکل شهر و شهروند در خلال زمان خودنمایی می کند.

این نمایشگاه ۲۳ مهرماه در گالری «آرته» به نشانی تهران، شیراز جنوبی، پایین تر از پل همت، بلوار علی خانی، ۲۰ متری گلستان، ۱۲ متری دوم، شماره ۳ گشایش می یابد و تا دوم آبان ماه برپا خواهد بود.

گالری سهراب: نمایشگاه نقاشی های محدثه موحد با عنوان «اتاق یگانه» ۲۳ مهر در گالری سهراب دو افتتاح می شود و تا ۲۸ مهر ماه در بزرگراه چمران، خیابان اوین، ابتدای خیابان شهید کچویی، پلاک ۱۱، واحد ۱ برپاست.

گالری سایه: «تنها یک رویداد است» نمایشگاه نقاشی ها و مجسمه های رحیم مولائیان، ابراهیم گنجیان و بهروز امیری راد است که از ۲۳ تا ۲۸ آبان ماه در گالری سایه واقع در نیاوران، خیابان جمشیدیه (فیضیه)، خیابان امیدوار، کوچه آقاخانی، پلاک۳ برقرار است.

گالری گلستان: نمایشگاه نقاشی های الهه منیرالدین از ۲۳ مهر تا ۲۸ مهر در گالری گلستان واقع در خیابان دروس، خیابان کماسایی، پلاک ۳۴برپاست.

نگارخانه افرند: نمایشگاه با استاد ایرج انواری ۲۳ مهرماه در گالری افرند افتتاح و تا ۳۰ مهر ماه در بزرگراه جلال آل احمد، خیابان جهان آرا،خیابان ۱۹ام (جلال حسینی)،بعد از تقاطع اشک شهر، پلاک ۴۸ برگزار می شود.