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۲۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۸:۵۲

مدير كل بورس و دانشجويان خارج كشور در گفتگو با "مهر" : پروسه اعزام دانشجويان بورسيه كاهش مي يابد / شرايط ارائه علوم مورد نياز در كشور فراهم مي شود

مدير كل بورس و دانشجويان خارج كشور در گفتگو با "مهر" : پروسه اعزام دانشجويان بورسيه كاهش مي يابد / شرايط ارائه علوم مورد نياز در كشور فراهم مي شود

يكي از سياست هاي حوزه معاونت دانشجويي وزارت علوم در امر اعزام دانشجويان بورسيه، كاهش مدت زمان پروسه اعزام است.

دكتر "علي اكبر متكان " در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: در حال حاضر دانشجويان بورسيه با مدت زمان و فرايند طولاني براي اعزام مواجه هستند. از تشكيل پرونده و ارائه آن به شورا و كميته بورس، اخذ نمره زبان و ويزا حداقل 6 ماه تا يك سال به طول مي انجامد.

وي ادامه داد: با توجه به اينكه افرادي كه براي اعزام مراجعه مي كنند يا از اعضاي هيات علمي و مربيان دانشگاه هستند يا دانشجويان نمونه، بنابراين يكي از سياست هاي حوزه معاونت دانشجويي وزارت علوم در امر اعزام دانشجويان بورسيه كاهش مدت زمان پروسه اعزام و اعزام سريعتر است.

مدير كل بورس و دانشجويان خارج گفت: راهكارهاي اجرايي براي اين موضوع در دست مطالعه است و كميته اي نيز براي اين امر تشكيل مي شود تا فاصله كوتاه تر شود.

وي اظهار داشت: همچنين در نظر داريم با همكاري ساير نهادهاي مسئول در وزارت علوم و دستگاه هاي ذيربط و دانشگاه هاي كشور برخي رشته هاي مورد نياز را به صورت بين المللي در آوريم و از طريق توسعه امكانات آموزشي و آوردن استاد از خارج به داخل سطح دروس و آموزش را ارتقا داده و شرايط آموزشي و پژوهشي مناسب را در دانشگاه هاي داخل به وجود آوريم.

متكان اضافه كرد: بدين وسيله دانشجويان تحصيلات تكميلي درصدد اعزام و اخذ بورس از ديگر كشورها بر نمي آيند و بستر مناسب جهت رفع موانع و فراهم كردن شرايط روحي و داخل كردن تكنولوژي به ايران فراهم مي شود.
کد مطلب 379450

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