مدير كل بورس و دانشجويان خارج كشور در گفتگو با "مهر" : پروسه اعزام دانشجويان بورسيه كاهش مي يابد / شرايط ارائه علوم مورد نياز در كشور فراهم مي شود

دكتر "علي اكبر متكان " در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: در حال حاضر دانشجويان بورسيه با مدت زمان و فرايند طولاني براي اعزام مواجه هستند. از تشكيل پرونده و ارائه آن به شورا و كميته بورس، اخذ نمره زبان و ويزا حداقل 6 ماه تا يك سال به طول مي انجامد.

وي ادامه داد: با توجه به اينكه افرادي كه براي اعزام مراجعه مي كنند يا از اعضاي هيات علمي و مربيان دانشگاه هستند يا دانشجويان نمونه، بنابراين يكي از سياست هاي حوزه معاونت دانشجويي وزارت علوم در امر اعزام دانشجويان بورسيه كاهش مدت زمان پروسه اعزام و اعزام سريعتر است.

مدير كل بورس و دانشجويان خارج گفت: راهكارهاي اجرايي براي اين موضوع در دست مطالعه است و كميته اي نيز براي اين امر تشكيل مي شود تا فاصله كوتاه تر شود.

وي اظهار داشت: همچنين در نظر داريم با همكاري ساير نهادهاي مسئول در وزارت علوم و دستگاه هاي ذيربط و دانشگاه هاي كشور برخي رشته هاي مورد نياز را به صورت بين المللي در آوريم و از طريق توسعه امكانات آموزشي و آوردن استاد از خارج به داخل سطح دروس و آموزش را ارتقا داده و شرايط آموزشي و پژوهشي مناسب را در دانشگاه هاي داخل به وجود آوريم.

متكان اضافه كرد: بدين وسيله دانشجويان تحصيلات تكميلي درصدد اعزام و اخذ بورس از ديگر كشورها بر نمي آيند و بستر مناسب جهت رفع موانع و فراهم كردن شرايط روحي و داخل كردن تكنولوژي به ايران فراهم مي شود.