به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته از پژوهشگاه میراث فرهنگی خبر رسید که امسال ۳۰ هیات کاوش خارجی در کشور مشغول به فعالیت هستند و پژوهشکده باستان‌شناسی در همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی بین‌المللی همکاری می کند.

این هیات‌های باستان شناسی در مهمترین محوطه‌های باستانی همراه با باستان شناسان ایرانی مشغول به کار هستند. این هفته همزمان با ایام سوگواری امام حسین (ع) کاخ ها و بناهای تاریخی تهران در رو تاسوعا و عاشورا تعطیل اعلام شد. این تعطیلی در روزهای تاسوعا و عاشورا مربوط به بناهایی می شد که در آنها مراسم عزاداری برگزار نمی شد.

همچین از روستای گردشگری ابیانه نیز خبر رسید که مسئولان این روستا اعلام کردند میزان حجم ورود گردشگر به این روستا بسیار زیاد شده و دیگر گردشگران به این روستا مراجعه نکنند. هر ساله مسئولان روستای ابیانه اعلام می کنند که ورود به روستا در روزهای عاشورا و تاسوعا ممنوع است.

بستن قرارداد ورود ۵ اتوبوس گردشگری به تهران

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران از قراردادی برای ورود ۵ اتوبوس گردشگری به تهران خبر داد و گفت: کار معامله یکی از این اتوبوس ها تمام شده و این اتوبوس گردشگری به زودی در سطح شهر رویت خواهد شد.

فرزاد هوشیار ادامه داد: میزهای اطلاع‌رسانی گردشگری نیز در سطح شهر تهران دائمی خواهد شد در حالی که پیش از این، این میزها تنها در ایام نوروز در حوزه گردشگری اطلاع رسانی می کردند.

هوشیار همچنین این هفته از ایجاد سه رینگ گردشگری در سطح شهر خبر داد و گفت: این رینگ ها در مناطق ۱۱ و ۱۲ تهران مستقر خواهند شد.

پیرو فعالیت‌های ستاد گردشگری شهرداری اولین شورای راهبردی گردشگری نیز در معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار شد و در آن اساتید و فعالان حوزه توریسم حضور داشتند. آنها بر این نکته تاکید کردند که تهران جاذبه های زیادی دارد و شهرداری تهران باید مدت ها پیش چنین شورایی را تشکیل می داد چون یکی از وظایف اصلی شهرداری اجرای سیاست هاست.

این هفته همزمان با سفر رئیس جمهور و هیات دولت به مالزی و تایلند رئیس میراث فرهنگی که همراه با هیات به تایلند رفته بود از بررسی نحوه افزایش همکاری ایران و تایلند خبر داد و گفت: می توانیم از تجریبات تایلند برای توسعه توریسم استفاده کنیم.

از دفتر ثبت آثار تاریخی نیز خبر رسید که بزرگترین درخت گردو در الموت قزوین به عنوان میراث طبیعی ایران ثبت ملی شد.

همچنین در این هفته یکی از معماران و مشاوران مرمت و احیای خانه اتحادیه گفت: در جریان خاک‌برداری‌ها از خانه تاریخی اتحادیه تکه هایی از بناهای تخریب شده ای مانند باقی مانده یک حمام قدیمی پیدا شده است. خانه اتحادیه قرار است کاربری موزه داشته باشد اما اینکه این موزه متعلق به مشاهیر تهران یا سینما باشد هنوز مشخص نشده است.

این هفته همچنین در بیشتر بناهای تاریخی شهر تهران که قابلیت حضور جمعیت انبوه را دارد مراسم عزاداری ماه محرم برگزار شد. یکی از این بناهای تاریخی تکیه سادات اخوی است که این تکیه با بیش از ۱۷۰ سال قدمت ویژه بانوان بوده و هنوز پارچه های قدیمی آن بر دیوارهای این تکیه نصب می شود.