رضا عادلخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دیدار ایران با کره جنوبی گفت: تیم ایران در این دیدار فوق العاده عالی بازی کرد. در درجه اول این تیم به گل نخوردن فکر می کرد و البته طوری بازی می کرد که مطمئن بود گل نمی خورد.

عادلخانی در ادامه افزود: مهمترین فاکتور تیم ایران این بود که در تیم ملی همه یک تیم بودند و برای یکدیگر فداکاری می کردند، به قول معروف «یکی برای همه و همه برای یکی بازی می کردند» و سبک فوتبال آلمانی را به نمایش می گذاشتند.

وی در ادامه دلیل این فداکاری ها را جوانگرایی کی روش دانشت و افزود: این جور اتفاق‌ها در درون زمین رخ نمی‌دهد بلکه در خارج از زمین اتفاق می‌افتد. بازیکنان ما باید بدانند که اگر تیم ببرد مثلا نمی گویند سردار آزمون برد. می گویند تیم ایران برد. حتی اگر یک بازیکن چهار گل هم بزند باز هم اگر تیم ۵ گل خورده باشد همه آن چهار گل را فراموش می کنند.

پیشکسوت فوتبال ایران که جزو اولین لژیونرهای تاریخ فوتبال ایران بود در ادامه تاکید کرد: استفاده از جوان‌ها بسیار خوب است چون اینها تشنه هستند و وقتی هم به تیم ملی رسیده‌اند به آن معنی است که برایش زحمت کشیده اند.

وی در مورد اینکه برخی تیم ایران را صعود کرده به جام جهانی و حتی صعود کرده از مرحله اول می‌دانند تاکید کرد: مردم خوشحال هستند که تیم خوب بازی می کند و ما هم باید به صعود به جام جهانی فکر کنیم اما واقعیت این است که صعود به جام و صعود در جام هر دو بسیار مشکل است و باید بازی به بازی جلو برویم و امتیاز جمع کنیم. نباید با سهل انگاری کاری کنیم که فردای روزگار بگوییم « چه فکر می کردیم چه شد».