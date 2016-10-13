صدور ویزای اربعین برای زائران استان های غربی از طریق کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سازمان حج و زیارت زائرانی که قصد تشرف به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی دارند باید از طریق سامانه «سماح» به آدرس samah.haj.ir نسبت به ثبت نام برای صدور ویزا اقدام کنند.

براساس اعلام های صورت گرفته از سوی مسئولین حج و زیارت، زائرین اربعین حسینی تا ۲ روز باقیمانده به این ایام می توانند صدور ویزای خود را پیگیری و نسبت به این موضوع اقدام کنند.

بر پایه این گزارش، صدور ویزا برای استان های کرمانشاه، کردستان، همدان و لرستان از طریق استان کرمانشاه صورت می گیرد و متقاضیان باید ابتدا با مراجعه به سامانه «سماح» نسبت به درج اطلاعات فردی و افراد هم گروه خود اقدام و ثبت نام کنند.

هم چنین متقاضیان باید از طریق این سامانه مرز خروجی خود را برای سفر به عتبات عالیات و کشور عراق مشخص کنند و در صورتی که مرز انتخابی استان کرمانشاه باشد، نسبت به پیگیری و صدور ویزا از طریق مسئولین مربوطه در استان کرمانشاه اقدام کنند.

لازم به ذکر است، طی سال گذشته ۱۹ هزار ویزا از طریق کنسولگری عراق در استان کرمانشاه برای زائران استان های کرمانشاه، کردستان وهمدان صادر شد که ۱۴ هزار از ویزاهای فوق مربوط به زائران کرمانشاهی بود.