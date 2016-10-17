به گزارش خبرنگار مهر، صد و شصتمین ماهنامه فرهنگی، هنری «هنر موسیقی» با نگاهی ویژه به موسیقی راک ایرانی و تحلیل و بررسی این جریان توسط تعدادی از کارشناسان و منتقدان موسیقی، منتشر شد.

مهدی ستایشگر سردبیر نشریه «هنر موسیقی» در بخشی از سرمقاله ای با عنوان «و ما ادراک ما راک!» آورده است: «از چندی پیش و بعد از گردهمایی تحریریه بر آن شدیم که از موسیقی راک ایرانی هم سخن بگوییم و حال با پرونده ای که به همت همکاران جوان و علاقه مند آشنا به این موسیقی به ویژه نامه بدل شد، روند موسیقی راک در ایران را روی میز نهادیم؛ بدون نگاه زیرمیزی های رایج! و نا گفته هم نماند که وقتی قرارمان بر موسیقی راک در این شماره شد، من به دوستان مسئول تهیه و سفارش مطلب برای این پرونده به شوخی گفتم خب من هم از راک های ردیف موسیقی ایران می نویسم. از راک هندی و راک عبدالله و راک کشمیریان که صفیرکشان خودش را به اوج می رساند؛ اما بعد دیدم شگفتا بحث سر موسیقی راک اندرول است نه راک های ردیف و ما هم که «و ما ادراک ما راک». به هر حال امیدوارم حق راک دوستان و هنرمندان راک ایرانی، به ویژه نسل جدید پس از انقلاب ۱۳۵۷ که در این پرونده به آن پرداخته شده، ادا شده باشد.»

«موسیقی راک موجودیتی زنده و در حال رشد»، «بررسی روند تلفیق در موسیقی معاصر ایران» نوشته فرزاد فخرالدینی، «سرچشمه راک ایرانی، ستون پاپ طلایی دهه ۱۳۵۰ / تقلید سخت یا اصالت ساده» نوشته امیر بهاری، «نگاهی غیر تئوریک به ژانرهای مردم پسند موسیقی معاصر / پاپ و راک تعامل یا تقابل» نوشته محمدعلی پورخصالیان، «چه کسی راک تر است؟» نوشته رامین بهنا، «راک شناسی از دیدگاه مخاطب و هنرمند / راکر را با رسم شکل نشان دهید» به نویسندگی سیامک قلی زاده همراه با مروری بر کارنامه کاوه یغمایی با عنوان «از آغاز مترسک تا پایان منشور» نوشته بابک علوی، گفتگوی امیر بهاری و سیامک قلی زاده با کاوه یغمایی با عنوان «ارتباط هنرمند و مردم را نمی توان قطع کرد» و نگاهی به ترانه های تازه آلبوم کاوه یغمایی با عنوان «منشور از زاویه ای دیگر» بخش‌هایی از صد و شصتمین ماهنامه فرهنگی هنری «هنر موسیقی» را تشکیل می دهند.

گفتگوی محمد خلیلیان با فرشاد رمضانی با عنوان «از کپی کاری تا پرشین راک» یادداشتی درباره عوامل موفق نبودن راک فارسی با عنوان «از فارسی سازی و تا پاپ شدن» نوشته همایون مجدزاده، «کلام فارسی در راک فارسی/ فرصت یا تهدید» نوشته بابک علوی، نگاهیتحلیلی به استفاده ترانه های انگلیسی بر آهنگ های راک ایرانی با عنوان «اقلیتی در اقلیت موسیقی ایران» نوشته محمدعلی پورخصالیان، «غزل منزوی و موسیقی پاپ و راک / به بهانه هفتادمین زادروز حسین منزوی»، گفتگوی اهدا سلطانعلی زاده با آرمان مهربان تنظیم کننده و آهنگساز با عنوان «راک خالص ایرانی در اجراهای پژوهشی»، مرور و نقد آلبوم گروه «اوهام» به سرپرستی شهرام شعر باف، آلبوم «۸۸» از گروه «رادیو تهران»، آلبوم «خال پانک» از گروه «۱۲۷»، آلبوم «گیرنده را بچرخان» از بیژن موسوی به نویسندگی سینا چراغی، نقد و بررسی آلبوم «میرا» از گروه میرا، آلبوم «زیگیلند» از گروه «بالگرد» به قلم آنژلا والی، تحلیل و بررسی آلبوم «نه پیچیده» از گروه «بی بند» نوشته دلپذیر میرآفتابی، نقد آلبوم «منشور» اثر کاوه یغمایی به قلم محمد بیگی، نگاهی به ویژگی های سبکی موسیقی «رام» نوشته کیارش بختیاری، گفتگوی محمد خلیلیان با فرزام رحیمی درباره گروه های «آور»، «رازشب» و «میرا» با عنوان «نامتعهد به سنت و فرهنگ»، «ردپای موسیقی راک در ایران» به نویسندگی محسن گلتاش، گفتگوی سیامک قلی زاده با اروین خاچیکیان با عنوان «فعلا در ایران تنها پاپ راک داریم» و گفتگوی اهدا سلطانعلی زاده با علی شهامت مهندس صدا با عنوان «صدای خوب برای طرفداران موسیقی راک در ایران» هم بخش دیگری از تازه ترین مطالب نشریه «هنر موسیقی» را شامل می شود.

صد و شصتمین شماره ماهنامه هنری، فرهنگی، اجتماعی «هنر موسیقی» به صاحب امتیازی، مدیر مسئولی و سردبیری مهدی ستایشگر و دبیر هنری امیرعباس ستایشگر در ۹۶ صفحه و قیمت ۱۰ هزار تومان در فروشگاه های عرضه محصولات موسیقایی و کیوسک های مطبوعاتی به فروش می رسد.