وزش باد و گرد و خاک در منطقه سیستان/خنکی هوا تداوم دارد

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طبق پیش بینی ها از روز شنبه تا دوشنبه در زاهدان و نواحی مرکزی وزش باد متوسط از سمت جنوب غرب خواهیم داشت که در برخی نقاط همراه با گرد و خاک خواهد بود.

وی افزود: فردا تا اواسط روز وزش باد متوسط در برخی نقاط منطقه سیستان منجر به گرد و خاک موقتی خواهد شد .

وی گفت: همچنین در نیمه جنوبی استان و سواحل آن غبار محلی و مه خواهیم داشت و در بعد از ظهر وزش باد باعث افزایش گرد وخاک در سواحل خواهد شد.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: طی این مدت دریای عمان آرام است و دمای هوا روند افزایشی خواهد داشت به طوری که افزایش دما در طول شب محسوس تر خواهد بود.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته زاهدان با دمای ۷ درجه بالای صفر خنک ترین و دلگان و راسک با ۳۹ درجه گرم ترین نقاط استان بودند.