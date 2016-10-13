  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۵

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان:

وزش باد و گرد و خاک در منطقه سیستان/خنکی هوا تداوم دارد

وزش باد و گرد و خاک در منطقه سیستان/خنکی هوا تداوم دارد

زاهدان - کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: کاهش دما در استان تداوم دارد و فردا تا اواسط روز وزش باد متوسط در برخی نقاط منطقه سیستان منجر به ایجاد گرد و خاک موقت خواهد شد.

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طبق پیش بینی ها از روز شنبه تا دوشنبه در زاهدان و نواحی مرکزی وزش باد متوسط از سمت جنوب غرب خواهیم داشت که در برخی نقاط همراه با گرد و خاک خواهد بود.

وی افزود: فردا تا اواسط روز وزش باد متوسط در برخی نقاط منطقه سیستان منجر به گرد و خاک موقتی خواهد شد .

وی گفت: همچنین در نیمه جنوبی استان و سواحل آن غبار محلی و مه خواهیم داشت و در بعد از ظهر وزش باد باعث افزایش گرد وخاک در سواحل خواهد شد.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: طی این مدت  دریای عمان آرام است و دمای هوا روند افزایشی خواهد داشت به طوری که افزایش دما در طول شب محسوس تر خواهد بود.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته زاهدان با دمای ۷ درجه  بالای صفر خنک ترین و دلگان و راسک  با ۳۹ درجه گرم ترین نقاط استان بودند.

کد مطلب 3794711

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها