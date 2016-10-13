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۲۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۰

معاون استاندار و فرماندار ویژه لار:

هماهنگی و انجام عملیات سریع مانع از فعالیت تروریست ها در لار شد

هماهنگی و انجام عملیات سریع مانع از فعالیت تروریست ها در لار شد

لار - معاون استاندار و فرماندار ویژه لار گفت: هماهنگی و انجام عملیات سریع مانع فعالیت تروریست ها در لار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل حسنی در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات دستگیری یک گروه تروریستی در لار تاکید کرد: هماهنگی و انجام کارهای اطلاعاتی دقیق باعث شد که تروریست ها هیچگونه حرکتی نتوانند انجام دهند.

وی ادامه داد: طبق اطلاعات حاصل شده متوجه شدیم تعدادی تروریست با ورود به کشور قصد انجام عملیات خرابکارانه در منطقه لار را دارند.

فرماندار ویژه لار تصریح کرد: با انجام کارهای اطلاعاتی دقیق توسط نیروی انتظامی و سپاه و دیگر دستگاه ها، این افراد شناسایی شدند و خبردار شدیم که این افراد قصد عملیات در نقاط مختلف، حسینیه و محل تجمع عزاداران را دارند.

حسنی ادامه داد: پس از شناسایی حلقه محاصره تنگ شد و این افراد تروریست با ۱۰۰ کیلو مواد منفجره دستگیر شدند.

وی افزود: خوشبختانه در طی انجام این عملیات هیچگونه مشکلی برای عزاداران ایجاد نشد.

کد مطلب 3794714

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