دردسرهای منصوریان برای دیدار با سیاه جامگان

به گزارش خبرنگار مهر، با مصدوم شدن علی قربانی و نرسیدن او به دیدار سیاه جامگان، منصوریان مهاجمی را که می‌رفت تا جای خود را در ترکیب تیم باز کند از دست داد تا احتمالا دوباره فرصت به جابر انصاری برسد که پیش از تعطیلات در حد خودش نبود.

در سوی دیگر منصوریان وریا غفوری و البته امید ابراهیمی را هم از تیم ملی داشت که البته یک دقیقه هم برای تیم ملی به میدان نرفته اند و به دلیل سفرها و اردوها بسیار خسته هستند. آنها طی هفته های اخیر اسیر تیم ملی بوده اند و البته با میدان ندیدن ممکن است روحیه خود را هم از دست داده باشند.

با وجود این مشکلات اما منصوریان تحت فشار است و باید نتایج تیم را رو به روند بهتری ببرد.

به همین دلیل این مشکلات مهم جلوه می‌کنند و توسط منصوریان باید حل شوند تا هم ملی پوشان و هم جانشینان مصدومان با روحیه و توان بالا به مصاف سیاه جامگان بروند وگرنه کار برای این سرمربی دوباره بسیار سخت خواهد شد.